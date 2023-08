Wanda Nara mostró una mezquita desde adentro: la experiencia que vivió con su hija Isabella en Estambul

Wanda Nara visitó una mezquita con su hija Isabella (Video: Tiktok)

A pesar del pronóstico que le dieron sobre su salud y que ella quiso mantener en la intimidad, Wanda Nara continúa mostrando su vida a través de las redes sociales como lo hace habitualmente, ya que ser mediática es una de sus cualidades y se destaca por hacer de su vida una noticia diaria. En Instagram, por ejemplo, supera los 16 millones de seguidores y allí revela los planes turísticos que ahora está realizando en Turquía cada vez que sale a conocer la cultura de allá y también cuando está en Argentina.

En esta oportunidad decidió visitar una mezquita y para eso tuvo que acatar a la perfección todo el protocolo que le pidieron para ingresar. “¿Así se pone? Me gusta verme así eh”, se escucha decir a Wanda en el video mientras se mira y luce la túnica negra que eligió para ingresar al templo y que es obligatoria en las mujeres turcas para estar en lugares que son considerados sagrados o religiosos.

El nombre correcto de este estilo de velo es Hiyab y es un tipo que se usa con más frecuencia en Occidente, el cual cubre la cabeza y el cuello pero deja la cara despejada de las mujeres musulmanas. También hay otros modelos como el niqab o burka, algunos tapan todo el rostro y dejan a la vista solo los ojos y dependiendo la ocasión o el tipo de religión es que las jóvenes deben usarlo.

Wanda Nara siendo turca por un día: “Me encantó verme así” (Video: Tiktok)

Una vez listas, tanto Isabella como Wanda se quitaron el calzado, se colocaron el hiyab en su rostro e ingresaron a la mezquita. Primero dejaron sus zapatillas en unas repisas, ingresaron descalzas y llegaron a este templo que es el lugar de oración de los musulmanes donde rige el culto y se reza aunque allí a diferencia de una iglesia por ejemplo, o de un espacio donde se practican otras religiones como el catolicismo, no hay representaciones figuradas ni de Dios ni de Mahoma, ya que están prohibidas por el Islam.

En el audiovisual que Wanda subió a Tiktok se la puede ver con su hija sentadas en la mezquita y disfrutando de la experiencia que implicó conocer la cultura de la ciudad donde actualmente vive y juega al fútbol su marido Mauro Icardi. En las últimos días, Wanda siguió compartiendo todo tipo de contenido. También subió un romántico video junto a su pareja mientras cantaba una canción. “Se le escapó un te quiero a la que no quería nada”, dice el estribillo del tema y luego se abrazan y se besan muy enamorados. El matrimonio pudo superar varias crisis y actualmente se muestran muy bien.

También horas antes Wanda reveló un especial pedido que le hizo su hija mayor, Francesca, de 8 años. Con una foto de su nena con un gatito bebé en brazos, la conductora escribió: “Con esta carita me pidió adoptar esta gatita. Estambul es la ciudad que más gatos tiene en la calle, en los parques, por todos lados, es increíble. Papá concentrado. La decisión era ciento por ciento mía”, sostuvo confirmando que no estaba con Mauro y que no se pudo resistir al pedido de Francesca.

Seguir leyendo: