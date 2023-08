Zaira Nara rompió el silencio y habló por primera vez sobre el estado de salud de Wanda

Zaira Nara rompió el silencio y habló de la salud de Wanda Nara (Socios del espectáculo. El Trece)

Zaira Nara rompió el silencio luego de que Wanda hablara por primera vez de su enfermedad y del tratamiento que está realizando en Fundaleu, centro de internación e investigación de enfermedades de la sangre. La modelo se centró en las declaraciones que hizo su hermana mayor en las que reveló que una de sus mayores preocupaciones era sostener al resto de su familia, incluida su madre Nora, sus hijos cincos: Valentino, Constantino, Benedicto -de su matrimonio anterior con Maxi López-, Francesca e Isabella -de su relación actual con su marido, Mauro Icardi-.

“A mí me pasa que siento que soy la fuerte de la familia”, admitió la empresaria en diálogo con Cristina Pérez y Rodolfo Barili en la entrevista que brindó a Telefe Noticias desde Estambul (Turquía) a donde viajó junto a su marido e hijos para que el futbolista se reincorpore al club Galatasaray. En tanto, sostuvo que es ella quien busca contener al sus seres queridos en medio del diagnóstico que recibió por parte de los médicos, y que no le interesa decirlo públicamente.

Al respecto, Zaira fue contundente en sus palabras al mostrar su apoyo total y enfocarse en la recuperación de su hermana. “Wanda es una persona que piensa mucho en nosotros, pero imaginate que en determinados momentos lo único que importa es que ella esté bien. No cómo lo tomamos nosotros”, indicó la modelo frente a las cámaras de Socios del espectáculo durante un evento al que asistió como figura invitada.

Wanda y Zaira Nara

Por su parte, la también conductora describió a su familia como “bastante clan” a la hora de “unir fuerzas y bancarla”. “Pero yo lo que menos quiero es que ella esté preocupada por cómo nos tomamos nosotros. Yo estoy para bancarla y hacer lo que tenga que hacer”, enfatizó Zaira por el rol que tomó frente a la enfermedad de su hermana.

Al ser consultada sobre qué admira de su hermana, la menor de las Nara respondió: “El poder que tiene para bancarse un montón de situaciones”. En tanto, le preguntaron sobre la decisión que tomó Wanda al no querer decir públicamente el diagnóstico que recibió por parte de los médicos el día anterior a viajar a Estambul. “Te hablo desde mi experiencia personal, a mí me parece que si hay algo que no hay que meter es presión”, consideró Zaira.

Por su parte, indicó que eligió mantener afuera de esta situación familiar a sus hijos Malaika y Viggo, de siete y tres años respectivamente -frutos de su relación anterior con Jakob Von Plessen-. “Todavía, por suerte los tengo al margen de un montón de situaciones. Siempre trato de que todo lo que llegue a mi familia llegue suavizado. No hizo falta hablar con ellos porque son muy chiquitos”, aseguró Zaira Nara.

Nora Colosimo junto a sus dos hijas, Zaira y Wanda Nara (Instagram @wanda_nara)

Horas antes, Nora Colosimo, madre de Wanda y Zaira también se había expresado públicamente luego de leer las declaraciones de su hija mayor. La mujer viajó con la familia Icardi-Nara a Turquía pero por estos días se encuentra en Italia junto a su pareja, y es por eso que eligió manifestarse a través de sus redes sociales para brindarle su apoyo incondicional a la empresaria.

Lo hizo luego de ver la nota de Teleshow sobre la entrevista que Wanda dio a Telefe Noticias en la que hacía referencia a que ella buscaba sostener a su familia frente a su diagnóstico. “¡Es cierto, Wan! Pero de ahora en adelante, todos nosotros con vos y para vos! ¡Vamos, Wan! ¡Una más… vos podés”, escribió Nora Colosimo en sus Historias de Instagram y agregó distintos emojis cómplices y de cariño hacia su hija.

El posteo de Nora Colosimo sobre la salud de Wanda Nara (Instagram @nora_colosimo)

