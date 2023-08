Gestos inesperados y heridas que no cicatrizan: la grieta entre los exparticipantes de Gran Hermano

Los participantes de la última edición de Gran Hermano

A cuatro meses de la final de Gran Hermano se abrió una grieta entre los exparticipantes del reality más visto de la televisión argentina. Si bien dentro de la casa más famosa del país ya se veían algunas alianzas y también diferencias, a medida que fueron saliendo las relaciones cambiaron. Hubo peleas, cruces, enojos pero también reconciliaciones y vínculos afianzados.

Desde que finalizó el reality show, que en su última edición fue conducido por Santiago Del Moro, cada uno de los hermanitos fue hablando públicamente de los verdaderos vínculos fuera del juego, ya sin las cámaras prendidas las 24 horas del día y sin la necesidad de tener que montar alguna suerte de estrategia para llegar lo más lejos posible por el premio mayor.

Así las cosas, según lo que ellos mismos dejan entrever a través de sus posteos en las redes sociales, se perciben las grietas. “Comiendo con ellos, los verdaderos”, escribió Thiago Medina en su cuenta de Instagram junto con imágenes de la juntada que compartió con su novia Daniela Celis y Lucila La Tora Villar, Nacho Castañares, Julieta Poggio, Romina Uhrig. Vale destacar La Tora, Julieta, Daniela y Nacho, además, comparten la conducción de Fuera de Joda, el streaming de Telefe.

Thiago Medina compartió una cena con Nacho Castañares, Julieta Poggio, Daniela Celis y Romina Uhrig, excompañeros de Gran Hermano (Instagram)

Se sabe también que Coti Romero no tuvo una buena relación con Julieta, Romina y Daniela -quienes se tatuaron juntas cuando salieron de la casa, como signo de su verdadera amistad- y la exdiputada dijo en televisión que no perdona la traición de la correntina. Las cuatro chicas mantenían un bloque sólido, hasta que la rubia jugó fuerte al nominarlas en el confesionario y algo se rompió definitivamente. “Más allá de que digan que fue juego y estrategia, uno juega cómo es en la vida. Si vos jugás mintiendo, cagando y traicionando, es porque sos así. Yo jugué cómo soy y el otro juega cómo es”, consideró la exdiputada desde su participación en el panel de Editando tele, el programa que conduce Luis Piñeyro en NeT TV.

Mientras que Alexis El Conejo Quiroga, sentado a su lado en el programa, se mostró en desacuerdo y se lo hizo saber. “Yo en el juego le mentí a todo el mundo y en mi caso no le ando mintiendo a mis amigos. Para mí es una pelotudez”, indicó, en defensa de su exnovia.

Por otro lado, hubo otro encuentro entre Camila Lattanzio, Alexis y Coti. Es que a pesar de la reciente separación, la pareja mantiene una buena relación, sobre todo a partir de que la correntina habló de cuánto afectó su salud mental su exposición mediática, y lo manifestaron en el encuentro con una de las participantes que ingresó promediando la competencia.

El posteo de Coti Romero para Camila Lattanzio (Instagram)

En este sentido, Coti utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un cálido mensaje a Camila. “Hoy me nació dedicarle unas palabras a esta mujer. Porque no sabe lo feliz que estoy de que la vida me haya cruzado con ella. Realmente buena persona, con hermoso corazón, que siempre está ahí acompañando sin juzgar, sin buscar nada más que hacerte bien”, aseguró Romero junto a una foto de la exparticipante.

“Te quiero tanto, Cami. Gracias por haberme permitido conocerte afuera. Nunca dejes que nada ni nadie te cambie lo que sos”, agregó quien próximamente debutará en el pista del Bailando 2023 por América. Un espacio que compartirá con otros ex, como Romina, Alexis, Juliana Díaz y Tomás Holder y donde seguramente continuarán los idas y vueltas que surgieron dentro de la casa.

La buena onda entre Camila Lattanzio y Coty Romero (Instagram)

