El accidente fashion de Nicole Neumann en un viaje en avión: “¡Qué vergüenza!”

El accidente fashion de Nicole Neumann

En momentos en que se definen los detalles de su boda con Manuel Urcera, Nicole Neumann se tomó unos días para viajar en familia y disfrutar de unas jornadas de ski y relajarse. Sin embargo, el comienzo de la travesía no resultó como hubiera esperado, ya que un incidente revelado al subir al avión generó un paso de comedia que compartió con sus seguidores.

“Miren cómo terminé viajando. Arranqué 6.15 de la mañana, me llené de abrigo, otra campera, un chal acá en el cuello porque encima arranqué media congestionada y dije ‘estoy divina, sigo mi viaje así'”, relató la modelo y panelista al detallar los pormenores del inicio de la jornada que culminó en un incidente insospechado.

Tras ello, explicó: “Hice 500 mil cosas, médico, uniformes, colegio dos veces. En el medio, un desayuno... A todo esto eran las 10 y media de la mañana. Finalmente llegué a Capital, 30 kilómetros manejando”. Sin dudas, una jornada cargada de compromisos que provocó que su mañana fuera enteramente dedicada a distintos trámites previos al vuelo.

“Me subo al avión, me saco la campera y descubro esto. Así venía viajando. ¡Qué vergüenza! Bueno, igual ya estoy más allá del bien y del mal, no me da tanta vergüenza, pero ahora que lo miro, es fuerte. Habrán pensado que es la nueva tendencia”, reveló, al instante de mostrar su pantalón engomado negro completamente roto en la zona de la entrepierna. Pese al mal momento vivido, no dudó en subir un video en su cuenta de instagram para explicar lo ocurrido, mientras una risa se marcaba en su rostro.

Invitación de la boda de Nicole Neumann

Los últimos días, la modelo y el corredor, que celebrarán su casamiento el próximo 8 de diciembre, el Día de la Virgen y ya habían mandado las invitaciones para la boda en mayo pasado, hicieron una nueva tarjeta con un cambio en la locación de la fiesta.

“Nada es absoluto. Todo se cambia. Todo se mueve. Todo evoluciona”: es la frase elegida por la pareja para anunciar que llevarán a cabo la celebración en Exaltación de la Cruz, una localidad bonaerense en la que se casaron varios famosos, como Jorge Lanata con Elba Marcovecchio y Stefi Roitman con Ricky Montaner. Las mencionadas parejas realizaron la fiesta en el Dok Haras.

En el ciclo Socios del espectáculo (El Trece) mostraron la invitación al casamiento de la pareja que decidió no realizar la fiesta en San Martín de los Andes, tras el escándalo ocurrido con la comunidad mapuche. Para evitar conflictos y posibles escraches en la celebración, cambiaron el lugar, aunque todavía no se sabe si lo realizarán en el mismo lugar que habían elegido Lanata y Montaner.

Todo el lío comenzó cuando la confederación mapuche de Neuquén publicó un comunicado oficial en Facebook, donde cuentan con más de 48 mil seguidores. El texto aseguraba que la fiesta va a ser un regalo del suegro de la modelo, Claudio Urcera, a quien esta comunidad responsabiliza por daño ambiental. “¿La fiesta del año o la burla del año?”, tituló la organización el comunicado que comienza de la siguiente manera y apunta contra el señor Urcera que sería el dueño la Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A. (Comarsa). “Esta empresa es fuente de contaminación de las más graves de la Patagonia, ya que el Basurero Petrolero está instalado a pocos metros de populosos barrios del oeste de Neuquén”, sostuvieron.

“Este enorme daño ha sido expuesto desde 2014 por la Confederación Mapuche de Neuquén y penalmente ha sido denunciado por la AAAA (Asociación de Abogados Ambientalista de Argentina). Los cargos gravísimos son por: tratamiento fraudulento de residuos petroleros, daños a la salud de la población, contaminación, desacato y ocultamiento de información y ocupación ilegal de terrenos fiscales”, aseguraron en la red social.

