Las preguntas que hicieron perder el récord a Santiago en Los 8 escalones

Perdió el jugador récord de Los 8 escalones (Video: "Los 8 escalones", El Trece)

Todos los ojos estaban puestos en él. Comenzó hace más de una semana un recorrido que se convirtió en histórico. Durante cinco programas consecutivos, Santiago Simari resultó ganador en Los 8 escalones de los 3 millones, lo que llevó a que acreciente su patrimonio en 15 millones de pesos. En una versión anterior del ciclo, cuando aún se entregaban 2 millones por envío, otro participante había llegado a la misma cantidad de días, pero en dinero el récord es de este joven estudiante de 19 años.

Santiago es estudiante de ciencias políticas, ayudante de cátedra en una materia y asesor en procuración penitenciaria, el organismo que se encarga de controlar las cárceles federales y que se cumplan los derechos básicos de las personas privadas de su libertad. Su sueño es ser presidente de la Nación, y como un designio simbólico, comenzó su participación en el ciclo el pasado 25 de julio sorprendiendo al conductor al recitar de memoria a los gobernantes que estuvieron al frente del país entre 1862 y 2023.

La final de este pasado lunes lo enfrentó a Viviana, en medio de otra definición pareja, donde llegaron al último paso con una ventaja mínima para Santiago. La pregunta rezaba sobre en qué país nació el conductor de televisión Jimmy Fallon. Y al contestar los dos de manera incorrecta, lo convirtió automáticamente en ganador, llegando a 15 millones de pesos.

En ese instante el estudio se volvió una fiesta, con la entrada de 29 amigos del joven. “¡Santiago, los 29 amigos, 15 millones de pesos!”, relataba el conductor quien también se mostraba eufórico por el momento que se estaba viviendo. La emoción de los jurados en ese momento también traspasaba la pantalla, y los saltos de Pampita se podían ver en cámara.

Nuevo récord en Los 8 escalones (Video: "Los 8 escalones", El Trece)

“Ay no lo puedo creer, allá la pantalla, nunca se vieron 15 millones de pesos”, expresó Guido. “Viste, me vine con una banda, yo no te mentí”, retrucó el joven al que le costó encontrar las palabras. “No lo puedo creer, me quedé sin speech, no sé qué decir”, reveló, y aclaró de inmediato: “Igualé el récord de programas, rompí el récord de plata, me falta romper el récord de programas ganados”, señaló con precisión.

“Esos 15 millones los usaría principalmente para ayudar a mis viejos con algunas deudas, con algunas cosas. Ellos son gastronómicos, tienen un bar en el microcentro y me gustaría poder contribuir con ellos. Tengo otros hermanos más chicos, medio que me siento responsable un poco, y quiero ayudarlos a ellos. Para algunas deudas, otra parte para renovar mi casa en cosas básicas para ellos, así que estoy contento de poder ayudarlos y ver si podemos sumar más números a la cifra”, reveló el joven de 19 años sobre el destino del dinero.

Este martes, entonces, se produjo una nueva participación del, joven, quien en la primera pregunta del escalón 6 fue consultado respecto de cuál era el nombre de un elemento utilizado en la navegación marina que se les mostró en la pantalla gigante. “Calibre”, respondió él, aunque la respuesta correcta era “sextante”.

Después llegaría la segunda pregunta del escalón, en la que el conductor le consultó: “Qué producto de consumo masivo se obtiene a partir de estas semillas, ¿café o chocolate?”, teniendo en cuenta lo que se veía en pantalla. Y nuevamente el joven falló al responder que era la primera. Estos dos errores fueron los que llevaron a que quede fuera de competencia.

Fue en ese instante que Guido Kazcka afirmó: “Señoras y señores, lo que no sucedió en 5 juegos hechos por Santiago, nunca pasó, dos errores en un mismo escalón. Bien fuerte el aplauso para Santiago que es el hombre récord de Los 8 escalones en cantidad de millones y junto a Alexis en la cantidad de juegos. Felicitaciones, muchísimas gracias a vos, que siga bien tu carrera, que se te den tus cosas. Posiblemente alguna vez nos crucemos, pero decís que vas a ser Presidente”.

En este instante el participante aseguró: “Esperemos que sí, sigo con la misma idea y por supuesto, es algo que cuesta un montón y es muy a largo plazo, pero me encantaría, obvio”, a la vez que comenzó con los agradecimientos: “La pasé muy bien, muy divertido. El jurado es impecable, todos me tratan muy bien, así que estoy muy muy contento de haber participado”. “Sos súper educado, pibe, felicitaciones”, cerró Guido.

Seguir leyendo: