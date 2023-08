Ángel de Brito dejó un fuerte mensaje de cara a las PASO 2023 y le preguntaron si votará a Javier Milei

Ángel de Brito dejó un fuerte mensaje político y le preguntaron si se refería a Javier Milei

El cruel asesinato de Morena Domínguez ocurrido esta semana en el partido bonaerense de Lanús conmovió a la opinión pública y Ángel de Brito, con su característico estilo sin filtros, fustigó a la clase política. Y de cara a las PASO 2023 que se celebrarán el próximo domingo 13 en la Argentina, dejó un fuerte mensaje

“Si realmente están en desacuerdo en cómo vivimos, voten candidatos y partidos que no gobernaron nunca. De lo contrario, alimentamos una rueda que no termina jamás”, escribió el conductor de LAM (América) en su cuenta de Twitter.

“El ‘Que se vayan todos’ es en las urnas, con la democracia como escudo para eliminar chorros, asesinos e ineficientes”, cerró de Brito. Y tras publicar publicar el tweet, lo dejó fijado para que sea lo primero que lea un usuario cada vez que entre a su perfil en esa red social. A partir de estos dichos, fueron muchos los seguidores que empezaron a preguntarle si se refería a Javier Milei, ya que se trata de uno de los candidatos presidenciales que competirán en las PASO 2023 y que nunca antes ocupó un cargo ejecutivo.

El mensaje de Ángel de Brito en la previa a las PASO nacionales del próximo domingo 13 (Twitter)

Ante la insistencia en la consulta, finalmente de Brito citó uno de los tantos mensajes que recibió y contestó: “No lo voto y no hago campaña por ninguno. No me interesa vivir de la política”.

El conductor, que dentro de poco será una vez más jurado del Bailando por un Sueño, publicó su mensaje durante un alto de sus vacaciones en Brasil, país en el que está disfrutando de unos días de relax acompañado por su amiga, la modelo Carolina Molinari.

Yanina Latorre quedó a cargo de LAM y contó algunos detalles de la escapada del periodista: “Se fue con amigos, está con Caro Molinari. No sé a qué lugar, no hablé con él, no le pregunté. No está en Río (de Janeiro), fue al norte, a una playa”.

En su cuenta oficial de Instagram, De Brito compartió con sus seguidores algunas postales de esta escapada. “Cuando no calienta el sol”, escribió el conductor al lamentarse de que le tocaron días nublados en el país vecino. Sin embargo, aprovechó para meterse al mar y relajarse. Muchos famosos le escribieron mensajes, como Connie Ansaldi, Verónica Lozano, Marcela Tinayre y Cinthia Fernández, quien señaló: “¡Tranku bombastic! Que churro sos”. Mientras que Pepe Ochoa agregó en tono de broma: “¿Te volvieron a hackear? Ah re”.

Las vacaciones de Ángel de Brito en Brasil (Instagram)

En esta escapada, por suerte De Brito también tuvo días soleados y aprovechó para disfrutar de las playas brasileras. Por su lado, Caro Molinari compartió en sus redes sociales imágenes en el mar. “Playita”, señaló la modelo mientras se relajaba en sus vacaciones.

El pasado sábado 1ro de julio, De Brito cumplió 47 años y lo celebró con una gran fiesta al finalizar una emisión de LAM. Al finalizar la jornada laboral del viernes 30, se fue junto a varios colegas y amigos que hizo en el ambiente a celebrar un nuevo año de vida en una discoteca. “Después de ‘LAM’ festejamos mi cumple, que arranca a la medianoche”, había avisado en la previa a su festejo junto con una imagen suya cuando era un niño. Además, aclaró que iba a dividir la celebración en varias partes: con familia, amigos directos y los del ambiente.

Seguir leyendo: