Vuelve María, la del Barrio, la historia detrás de la icónica escena que se convirtió en meme: “¡Maldita lisiada!”

El canal ya lanzó la promoción de María la del Barrio, que volvería en septiembre (Telefe)

La historia pertenece a la ficción y es la siguiente: al fallecer el padre de Alicia Montalbán, una joven en silla de ruedas que quedó al cuidado de su madrastra, Soraya Montenegro, comienza el calvario. La mujer intenta por todos los medios conquistar a Nandito, el hijo de Fernando de la Vega -el verdadero amor de Soraya, a quien quiere atraer utilizando al joven-, amigo íntimo de Alicia. Una noche, en medio de un festejo familiar, Soraya los descubre besándose, hecho que deriva en una sucesión de golpes, amenazas y gritos: “¡Maldita lisiada!”..

La escena que con el paso del tiempo se convirtió en meme y en referencia histórica de los culebrones de antaño pertenece a María la del Barrio, la novela protagonizada por Thalía -una de las partes sobre las que se erige la trilogía que también integran Marimar y María Mercedes- y que en las últimas horas Telefe confirmó que volverá a emitir en su pantalla, lo que provocó una revolución en los espectadores.

La icónica escena de María la del barrio

La ficción es una adaptación de la telenovela Los ricos también lloran estrenada en 1979 por Televisa y protagonizada por Verónica Castro, que en esta nueva versión, estrenada en 1995 tuvo a la cantante de Piel morena como figura destacada, máxime teniendo en cuenta el recorrido que ya venía transitando. Las expectativas respecto de su posible aceptación por parte del público fueron ampliamente superadas, llegando su recuerdo hasta nuestros días, y sus protagonistas continúan relatando cada uno de los instantes tanto en reportajes como en encuentro con fanáticos.

Al margen de todo lo que rodeó a la ficción, la escena previamente citada fue el disparador para que en la diferentes redes sociales se multiplique tanto en forma de memes como adaptaciones con actores locales o parodias animadas. Nadie quiere quedar afuera de este fenómeno, y sin dudas una de las que más cuestionamientos tuvo sobre ese instante fue Itatí Cantoral, quien interpretara a Soraya Montenegro.

“Me revivieron, yo quiero agradecerles profundamente, mi vida cambió después del meme”, reveló Cantoral en una reciente entrevista con El Escorpión Dorado. Incluso reconoció que hasta sus hijos le preguntaron si no le molestaban esas reacciones del público, a lo que ella respondió que todo lo contario, que no había nada malo en ello: “En ese momento los quise hacer llorar y al final, los hice reír”,expresó.

Itatí Cantoral tenía 21 años al momento de filmar la novela (@itatic_oficial)

La génesis de la escena dista mucho de lo que es la preparación actoral, el respeto de los tiempos y demás, ya que como ella misma recordara: ”¿Qué me voy a preparar? Había salido con Fabiola Campomanes -otra reconocida actriz y empresaria- y a las 2 de la mañana tenía que estar de vuelta en casa, porque las grabaciones comenzaban a las 7. Llegamos 2.30 y me corrió mi mamá de casa y no nos dejó entrar, en ese momento tenía 21 años. Y bueno, seguimos y a las 7 de la mañana llegamos al llamado. “Llegué puntual, son las siete y mi llamado es a las siete ¿me puedo dar un regaderazo?´”, afirmó al llegar al estudio, aún con la minifalda y los tacos con que había salido a la noche.

Pese a lo que pudiera suponerse, todo estaba perfectamente guionado y no hubo nada de improvisación, como ella misma confesara. Es que luego de una noche de salidas y regresos tardíos, prefirió atenerse a lo que decía el libreto, y cómo la directora, Beatriz Sheridan, le detalló debía ser el tono de la interpretación. “Fue algo que vino de Dios. Estas grandes cosas que son inexplicables, que dices ¿pero cómo? Si lo hubiera planeado, como he planeado otros éxitos de mi carrera y no se me han dado tal cual. O sea, tú puedes planear muchas cosas y entregar muchas cosas y todo, pero la última palabra que te da ese hit, ese éxito que te distingue de los demás, sí es un halo divino”, destacó.

Para meterse en su papel, tuvo que pasar por una infinidad de cambios de look hasta que quedó con su cabello crespo y un gran lunar, aspecto que no le gustó e incluso su mamá se molestó. “Me cortaron el pelo como cinco veces, me cambiaron el corte, el color y yo obviamente si opinaba me sacaban, punto. A mí me valía, yo lo único que quería era hacer la novela, iba a ser la villana de Thalía y estaba feliz”, rememoró.

Quien también se refirió al tema fue Yulianna Peniche, la “maldita lisiada”, que en ese entonces contaba con 15 años, y en una charla en el programa De noche con Yordi Rosado, reveló que por momentos sufrió en serio: “Me dio mis cates (golpes) bien dados. Hay que cuidar al compañero, pero a veces uno se pone intenso y sí hay golpes de verdad, pero no pasa nada porque todos somos profesionales y, además, yo amo a Itatí”.

Yulianna Peniche sufrió bullying tras la emisión de la ficción (@yuliannap)

El tratamiento de ortodoncia que tenía no era simulado para la ficción, era real, y por momentos, los golpes llegaban a su boca, lo que provocó heridas que aún recuerda: “No sé si se acuerde Itatí, pero en una escena, sin querer, me rompió tantito los labios porque yo tenía brackets, entonces me pegó con una llave. Sin querer se me abrió y yo súper profesional, no corté la escena con todo y que sentía hinchados los labios, y no pasó nada”. Sin embargo, al corte de cada escena, Itatí se preocupaba por ella: “‘Mi amor, ¿estás bien?’, decía, siempre trataba de cuidarme aunque me pegara fuerte”.

También reconoció haber sufrido algunas burlas y comentarios en su contra por ser la “maldita lisiada”. En una entrevista concedida a Infobae México reveló: “Cuando estaba chavita, iba en la secundaria cuando hice esa telenovela; entré a la preparatoria y toda la escuela me molestaba. En buena onda y mala onda, me decían ‘mira, ahí va la maldita lisiada’”.

Recordó que le hicieron travesuras y cosas no muy agradables en la escuela: “La gente que me quería molestar solo porque salía en la tele, porque era ‘la maldita lisiada’, por ser un personaje de una niña paralítica. Sí lo padecí. Yo decía ‘ay, ya supérenlo’”. Pero nunca hubiera imaginado que después de todo eso, gracias a las redes sociales volvería la fama del personaje que era atormentado por la malvada Soraya Montenegro”.

Seguir leyendo: