Rodeada de sus fanáticos y en su casa, Lía Crucet cumplió 71 años: “Estaba contenta y la pasó muy bien”

Lía Crucet cumplió 71 años. En la foto, junto a Tony Salatino, su marido (Twitter)

Este martes 8 de agosto, Lía Crucet cumplió 71 años y lo pudo celebrar muy bien acompañada pese a que su salud viene en deterioro desde hace un tiempo. A fines de 2021, fue internada en un geriátrico y en marzo del año pasado debió someterse a una compleja intervención a raíz de una complicación derivada de una cirugía anterior. Así las cosas, su recuperación es lenta y sigue viviendo en el hogar, aunque tiene algunas salidas. Como por ejemplo, la del día de hoy, para celebrar su natalicio muy bien rodeada.

“Estaba chocha, la pasó bárbaro. Ayer vinieron los chicos del club de fans para decorar toda mi casa, pusieron globos por todos lados como si fuera el cumpleaños de una criatura”, le contó Tony Salatino a Teleshow. La pareja y manager de la cantante de éxitos como “La güera Salomé” y “Qué bello” aseguró que Lía “estaba contenta, la pasó muy bien”.

Asimismo, Salatino contó que la cantante “comió bien” y que después de estar un rato celebrando en compañía de sus fans, “se quiso ir porque ya estaba cansada, estuvo desde temprano acá. Ella quería volver al hogar, donde sigue internada. Y la llevé”.

Lía Crucet (Prensa Aguada)

“Gracias a Dios recibimos un montón de mensajes que llegaron de parte de amigos del ambiente, y también de gente que nada que ver”, contó Salatino con respecto a la repercusión del cumpleaños de Lía. “Ni yo tenía idea de que la amaban tanto. Sinceramente, me asombró”, agregó.

En cuanto a la salud de Lía, Salatino asegura que está “bien, estable. Algo que es muy importante, según dicen los médicos”. Y que la cantante está “contenta” con el hecho de vivir en el hogar, pese a no estar en su propia casa.

El año pasado, cuando Crucet cumplió 70, la celebración había sido muy similar. “Ella pudo ver a sus dos perros, que los extrañaba mucho. Así que vio que los perritos estaban bien y se quedó tranquila. Se portó bárbaro, está feliz. El médico de ella dice está muy bien, que está muy bien cuidada y controlada. Está estable, gracias a Dios, que es muy bueno. Así que ahí estamos, en la lucha, esperando un milagro, y que se recupere, que pueda disfrutar un poquito más de la vida”, le había contado Salatino a Teleshow en aquel momento. “El médico me dijo: ‘Mientras te conozca a vos y la gente que viene a verla, llamate dichoso’. Y reconoció a todos los que vinieron”, dijo.

Lía Crucet y amigos cuando festejó sus 69 años (Instagram)

A fines de diciembre de 2021, Salatino le había confirmado a este medio que a Lía debían internarla en un geriátrico. “Fue la recomendación que me dio el psiquiatra lamentablemente, porque esto ya no tiene retorno, y lo voy a tener que hacer, no me queda otra, voy a buscar algo cerca, pero por el momento sigue en casa”, había asegurado en ese entonces.

“Es una desgracia, ya más no se puede hacer. Las habitaciones acá están arriba y la traje acá abajo porque no puede caminar mucho por la operación de la cadera. Es lo que nos tocó, y aunque yo no tengo ningún apuro la internación es la única alternativa que me sugirió el médico, así que es muy doloroso, pero es así”, agregó sobre esta situación.

