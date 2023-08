Con una foto inédita, Benjamín Vicuña recordó a su hija Blanca cuando está por cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento

Benjamín Vicuña y su pequeña Blanca Vicuña Ardohain, en uno de los tanto a viajes que compartieron (Foto: Instagram)

En mayo pasado, Benjamín Vicuña publicó su libro Blanca, la niña que quería volar inspirado por el duelo que debió atravesar luego de la muerte de su hija mayor, que falleció el 8 de septiembre de 2012 cuando apenas tenía 6 años. Fue la primera hija que el actor chileno tuvo en su vínculo con Carolina Pampita Ardohain.

A un mes de que se cumplan 11 años de esta tragedia familiar, Vicuña decidió recordarla con una postal inédita de la pequeña que compartió en sus historias de Instagram. “B y B” escribió sobre una foto en la que se la ve a Blanca junto a su hermano Beltrán, que en el momento de la toma era un recién nacido.

La foto inédita que publicó Benjamín Vicuña para recordar a Blanca, su hija fallecida en 2012 (Instagram)

En uno de los fragmentos del libro de Vicuña sobre esta triste vivencia, el actor recuerda la desesperación de Pampita en las primeras noches sin la nena. “Carolina se despertaba todas las noches preguntando desesperada dónde estaba su Blanquita. Se levantaba de la cama, caminaba por el pasillo e iba a su cuarto. La buscaba como una leona desesperada”, dice Benjamín en el relato.

“Yo solo podía abrazarla, contenerla y responder: ‘Nuestra niña está bien, está en un lugar mejor’. Como una frase que se repite, como un texto aprendido de una escena mala”, cuenta Vicuña en el libro que presentó en la Feria del Libro de la Ciudad de Buenos Aires.

“Este libro es un tributo a mi niña y una emoción desborada y honesta de la experiencia que me tocó vivir. Una tragedia que me atravesó como un rayo y me dejó vacío. Me costó años asimilarla y de alguna manera sigo transitando el desierto, pero seguí viviendo”, expresó Benjamín.

Pampita y Benjamín Vicuña junto a Blanca (Instagram)

“En estas páginas hablo acerca de mi niña y mis pesares. También de las herramientas que me sirvieron para iluminar noches oscuras. Espero que puedan servirle a alguien. Que quienes están atravesando una pérdida, sufriendo o acompañando un duelo, puedan encontrar algo de alivio y esperanza. Una pequeña luz en mitad del océano cuando no vemos la orilla”, continuó.

En otro párrafo del libro, Vicuña se refiere a las premoniciones que tuvo su nena en sus últimos días de vida. En verdad, él comprende ahora esos gestos como premonitorios de algo que iba a suceder. “Blanca conoció Tahití, Francia, Marruecos, Inglaterra, Holanda, Estados Unidos, entre muchos otros países. El último viaje fue a México. Hay un video de esos días que subí a Instagram, en el que ella dice: “Quiero volar”. Después de lo que pasó, uno resignifica los acontecimientos, y ahora pienso que me estaba diciendo en la cara que quería volar. Que fue un anuncio”.

También, más adelante, cuenta por qué le puso el nombre de “niña arcoiris”. “En la última Semana Santa nos fuimos a Uruguay. En la playa había un arco iris y ella corría para tratar de llegar adonde estaba, y por eso le puse “Mi niña arco iris”. También le encantaban los caballos, a los que les decía “toco-toco” por el ruido que hacen al caminar. Tengo muchas fotos de Blanca en todos esos lugares y situaciones, y cada vez que las veo, no puedo evitar preguntarme: “¿Dónde estás? ¿Dónde está mi niña de atardeceres y amaneceres, mi niña arco iris, mi niña de mar?”.

Seguir leyendo: