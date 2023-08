Se casa la periodista Carolina Amoroso: la romántica propuesta de su novio músico en pleno show

La romántica propuesta de casamiento a Carolina Amoroso en pleno show

La periodista Carolina Amoroso recibió una romántica propuesta de casamiento de su novio, el músico Guido Covini, con quien blanqueó públicamente su relación en mayo pasado. Fue el sábado a la noche durante un recital que Parientes brindó en Café Berlín, en donde la banda de rock presentó su quinto disco, La Soledad de los Amantes. Allí estuvo presente la conductora acompañando a su pareja, sin saber que él tenía preparada una sorpresa especial e inolvidable.

Entre los temas que interpretó el grupo integrado por Guido y Emiliano Covini, Federico Coscia y Leandro Aispuru, se destacó “Tu mirada”, el tema que el líder de la banda le compuso a la periodista. Minutos más tarde, llegó la romántica propuesta que quedó grabada por los fanáticos que estaban presentes y que no pudieron evitar tomar sus celulares y registrar lo que estaba sucediendo. De igual forma, lo publicaron en las redes sociales y las imágenes no tardaron en viralizarse.

Así las cosas, Guido Covini buscó a su pareja entre el público, sacó una cajita del bolsillo de su campera y la levantó para que los presentes entendieran lo que estaba por suceder. Mientras tanto, Carolina Amoroso se acercaba al pie del escenario, él se agachó para hablarle de cerca, pero los fanáticos de la banda de rock instaron a la periodista para que subiera y de esa forma todos podrían ser testigos de la romántica propuesta.

La periodista subió al escenario, él se puso de frente a ella -de espaldas al público-, se arrodilló y abrió la caja en la que dejó ver el anillo de compromiso. La conductora no dejó de mostrar su sorpresa, agitó sus manos y no dudó en aceptar: la pareja se fundió en un romántico beso y abrazo, mientras el público y el resto de la banda celebraba la buena nueva.

Guido Covini le propusto casamiento a Carolina Amoroso

El romántico beso de Carolina Amoroso y su novio Guido Covini luego de aceptar la propuesta de casamiento

Carolina regresó a su lugar para seguir disfrutando de la noche, no antes sin abrazarse con la amiga que la había acompañado, y el músico le agradeció al público advirtiendo que él había anticipado que sería un recital único. El domingo, a través de las redes oficiales de Parientes, compartieron distintos videos del show e hicieron mención a la romántica propuesta: “Ayer fue una una noche muy especial. Gracias a todos”.

La periodista, además, publicó en su cuenta de Instagram una tierna foto en blanco y negro con su futuro marido en la que están abrazados. Y acompañó el posteo con el tema “Tu mirada”, aquel que Guido Covini compuso para ella.

La romántica foto que posteó Carolina Amoroso en su Instagram junto a su futuro marido (@amorosocaro)

Además, en otro posteo de Parientes, compartieron distintas fotos del recital que brindaron el sábado y agregaron: “¡Acá un poquito de lo que fue este show tan especial y emotiva para nosotros! Se fue un gran mitad de año y viene uno mucho mejor”. Entre los comentarios se destacó el mensaje de su líder, Guido Covini, quien fue el gran protagonista de la noche junto a su futura esposa, Carolina Amoroso: “Gracias por esta noche inolvidable”, escribió el músico junto al emoticón de una llama de fuego.

En una entrevista que la periodista dio en junio pasado, contó parte de su historia de amor: allí, reveló que se conocieron a través de las redes sociales. “A mediados de enero, me comentó una historia de mi segundo viaje a Ucrania. Vi que había seguido mi trabajo y que tenía la tilde azul, pensé que nos conocíamos de algún lado”, indicó Amoroso en diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich en Socios del espectáculo.

Uno de los posteos que escribió Guido Covini en sus redes sociales y el comentario de su novia, Carolina Amoroso (@guidocovini y @parientesok)

Luego, los conductores del programa de El Trece la invitaron a ver una sorpresa que le habían preparado. De inmediato, apareció del otro lado de la pantalla un video que Guido Covini había grabado especialmente para ella con motivo de su mesario. “Hoy es un día importantísimo para mí, no solo porque cumplimos cuatro meses sino porque puedo decir públicamente que te amo”, dijo Guido mirando a cámara.

“Me estoy muriendo”, se sinceró Amoroso al ver a su pareja del otro lado de la pantalla. “Cuando te conocí, no podía creer que me iba a enamorar de alguien tan especial como vos. No solo porque llenás de alegría cada momento que compartimos juntos, sino también porque te admiro muchísimo. Cada vez que prendo la pantalla y te veo como irradias carisma. Cada historia que contás, cómo la contás. La empatía que tenés con la gente, la verdad me llena de orgullo. Amor, feliz cumple mes. Gracias por darme la posibilidad de poder expresarle mi amor”, cerró el líder de Parientes en aquellas imágenes.

La reacción de Carolina Amoroso por el mensaje de su novio (Video: "Socios del espectáculo", El Trece)

Seguir leyendo: