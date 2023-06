La reacción al aire de Carolina Amoroso al ver el mensaje de amor que le grabó su novio: “No puedo creer esto”

La reaccion de Carolina Amoroso por el mensaje de su novio

Carolina Amoroso fue entrevistada en Socios del espectáculos, conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece. En el ciclo, habló de su carrera periodística y de la importante cobertura que realizó sobre la guerra en Ucrania para TN.

Durante la charla, la conductora también hizo referencia a su vida amorosa cuando pasaron un video de un divertido pase en el noticiero en el que su colega Mario Massaccesi le había preguntado por su actual novio, Guido Covini, el cantante de Parientes.

“Nos conocimos por Instagram”, aseguró Carolina al hablar del comienzo de su romance con el artista. “A mediados de enero, me comentó una historia de mi segundo viaje a Ucrania. Vi que había seguido mi trabajo y que tenía la tilde azul, pensé que nos conocíamos de algún lado”, agregó con una sonrisa.

A continuación, Lussich presentó un video especial que le grabó Guido para el ciclo Socios. “Hoy es un día importantísimo para mí, no solo porque cumplimos 4 meses sino porque puedo decir públicamente que te amo”, dijo Guido mirando a cámara.

“Me estoy muriendo”, dijo Carolina al ver a su pareja en pantalla gigante. “Cuando te conocí, no podía creer que me iba a enamorar de alguien tan especial como vos. No solo porque llenás de alegría cada momento que compartimos juntos, sino también porque te admiro muchísimo”, aseguró el músico.

Además, Covini agregó: “Cada vez que prendo la pantalla y te veo como irradias carisma. Cada historia que contás, como la contás. La empatía que tenés con la gente, la verdad me llena de orgullo. Amor, feliz cumple mes. Gracias por darme la posibilidad de poder expresarle mi amor”.

“No puedo creer esto”, aseguró Amoroso a corazón abierto, muy emocionada al escuchar las palabras de su pareja. “Me acaba de dar algo... Él es lo más, es divino, es demostrativo”, manifestó la periodista. Por último, reveló que muy pronto el cantante va a presentar un tema que le escribió para ella.

La foto de Carolina Amoroso y Guido Covini

La conductora se puso tan nerviosa como lo había hecho cuando Massaccesi habló de su romance con Guido durante el pase entre Está Pasando y TN Central. Este episodio ocurrió luego de que el músico publicara en sus redes una foto romántica de ellos en un ascensor y ella la reposteara para blanquear su relación amorosa.

“Siempre tuve claro que aquella noche que mi madre y mi padre hicieron la cosa, lo hicieron con tanta pasión que nací yo. Y tanta pasión le pusieron que soy un gran visionario. Cómo la supe ver...”, aseguró Mario, en tono irónico.

“Había un tufillo de amor que se dejaba deslizar así por los aires... Y ella estaba un poco cambiada y ya se empezaba a tomar los fines de semana y empezó a decir ‘no, tanto trabajo no porque también tengo otras cosas a las que dedicarme’. Y terminamos siendo ‘parientes’”, explicó en referencia al nombre de la banda que integra el músico.

“Nunca te vi tan tomate. Carolina Amoroso está enamorada, título de TN”, dijo el periodista. Luego, pusieron un videoclip de Parientes y la periodista dijo entre risas: “No sé cómo sigue esto. Abandono el aire. Esto es un momento terrible para mí”.

