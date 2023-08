Las cosas maravillosas: una experiencia teatral diferente que sorprende al público y pisa fuerte en Calle Corrientes

Franco Masini encabeza "Las cosas maravillosas", la obra en la que el público también es protagonista

Sin tenerla escrita, seguramente cada persona guarde una lista mental de cosas que disfrute mucho hacer, o sentimientos que la ayuden a estar bien. El amor, la amistad, la playa, el chocolate, los atardeceres… Hay millones de cosas, y lo maravilloso es que cada persona tiene las suyas. Todos los lunes y martes en el Multiteatro Comafi, Franco Masini, en la voz de un narrador ficticio, presenta su lista en Las cosas maravillosas, la conmovedora obra de teatro dirigida por Mercedes Scápola en la que el público también es protagonista.

“Una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir”. Con esa se premisa se presenta esta pieza que tuvo como primer protagonista a Peter Lanzani el año pasado. Luego fue el turno de Lali González (quien continúa cuando la obra sale de gira) y, desde hace un mes, el joven Masini es quien se sube al escenario en la Calle Corrientes. La idea es que este unipersonal, creado por los británicos Duncan Macmillan y Jonny Donahoe en 2013, sea protagonizado por actores y actrices durante temporadas limitadas de entre seis y doce semanas.

"Las cosas maravillosas" se presenta todos los lunes y martes a las 20 en el Multiteatro Comafi

La obra presenta a un narrador que cuenta que durante su infancia comenzó una lista de cosas por las que vale la pena vivir, con la intención de salvar a su madre de una depresión. Para referirse a algunas de ellas, Masini precisa de la ayuda del público, que es casi tan importante como el protagonista. “Hay un 30% de la obra que depende exclusivamente de quienes vienen y de la sinergia que yo genero con las personas que participan. Me alimento de lo que me da la gente en vivo. Por eso cada función es distinta”, afirma el actor en diálogo con Teleshow.

Masini, que encabeza su primera experiencia solo en el escenario, destaca las emociones que genera la obra en el público. “A medida que pasa, la gente se va transformando. Quizás arranca y los espectadores no saben exactamente qué es lo que vienen a ver, pero van pasando los minutos y terminan en un lugar muy profundo”, cuenta el artista sobre la pieza, a la que califica como “mágica por la manera lúdica que tiene de ser contada”.

El protagonista de la serie de Netflix Todas las veces que nos enamoramos resalta que el cambio de actores cada dos o tres meses permite que quien encabece la obra pueda aportar cosas distintas. “Por mi edad (29 años) y el público que viene, siento que mi narrador empatiza muy bien con la historia que cuenta, al ser un chico más joven que habla de una madre depresiva. Creo que tengo una buena edad para la historia que queremos contar”, explica.

Franco Masini es el único artista en escena en "Las cosas maravillosas"

Pese a ya haber dirigido la pieza teatral muchas veces este año, Mey Scápola disfruta de cada función. “Voy a todas, amo la obra y me sigo emocionando. Es de las cosas más hermosas que hice. Es un texto que me encanta, que no me canso de escucharlo. Además es muy divertido ver cómo cambia la obra según el público que viene”, dice la actriz y directora a Teleshow.

Scápola se considera “obsesiva” y corrige cosas todo el tiempo: “Siempre tengo anotaciones para la función que viene. Para mi no se termina de trabajar nunca. Además en esta obra no hay escenografía, no hay luz, es muy a pelo. El trabajo del director o la directora es de mucho acompañamiento”.

Las cosas maravillosas aborda cuestiones de salud mental, en este caso la depresión de la madre del narrador. La directora destaca la importancia de que se visibilice este tema porque “es algo que nos es muy afín”. “Todos conocemos gente que sufre de estrés, ansiedad, depresión, angustia y ataques de pánico. Por eso está bueno contar que además de eso hay una historia, un vínculo y que se narra con mucho humor. No hay golpes bajos”, afirma.

Franco Masini y Mercedes Scápola

Tanto Masini como Scápola tienen su lista de cosas maravillosas. Para el actor, algunas de ellas son “la amistad, despertar a la mañana y escuchar el ruidito de los pájaros, el sonido de la llama cuando prendés el fuego para un asado, el olor de las plantas y abrir la puerta de tu casa y ver que tu perro te está esperando”.

Mientras que la directora incluye a su hijo, a sus amigas y a Las cosas maravillosas, que se presenta todos los lunes y martes a las 20 en el Multiteatro Comafi (Avenida Corrientes 1283).

