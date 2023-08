Escandalosa renuncia de Miguel Ángel Cherutti a la revista Tango y Burlesque: “No se respetó lo que habíamos arreglado”

Miguel Ángel Cherutti (Crédito: RS Fotos)

En las últimas horas, se conoció la sorpresiva noticia sobre la renuncia de Miguel Ángel Cherutti a Tango y Burlesque la revista, al espectáculo que encabezaba en la calle Corrientes (Sala Multiescena) junto a Mónica Farro, Adriana Chaumont, Gustavo Moro, Marcelo Toscano y la bailarina Carolina Pugin.

“El motivo fue por un tema económico y la falta de pagos, y por no haberse respetado lo que habíamos arreglado económicamente. Por eso no estoy más en la obra”, expresó el capocómico en diálogo con Teleshow.

Consultado sobre mayores detalles de lo sucedido, más allá de la contundencia de su respuesta, el actor señaló: “Por el momento no voy a agregar más nada, se verá más adelante, ya está… estoy afuera de esta obra gracias a Dios”, completó.

Recordemos que la información fue revelada por el conductor Lío Pecoraro en su programa El Run Run del espectáculo en Crónica HD el pasado fin de semana. Según la versión proporcionada por el periodista, Cherutti renunció a la obra por “WhatsApp”. Esta baja causó conmoción en el elenco, ya que la obra se encontraba en cartelera y había mucha expectativa desde su estreno por la convocatoria.

Teleshow también se comunicó con Adriana Chaumont -directora artística del espectáculo- y expresó: “Ya lo reemplazamos, se bajó solo mediante un mensaje de WhatsApp que me mandó a mi y su lugar ya está ocupado por Carna”.

Tras el alejamiento de Cherutti, se confirmó que el actor Jorge Carna Crivelli, quien durante el verano encabezó en Mar del Plata junto a Torry Palenzuela y Sabrina Carballo la comedia Culpables por error, será el encargado de reemplazarlo en la obra: “Carna lo reemplazará y ya lo colocaron en la marquesina”.

El cartel de Tango y Burlesque la revista

En tanto, Miguel Ángel Cherutti se prepara para encarar la última parte del año con una gira por el interior del país junto a Carmen Barbieri y Nito Artaza donde se presentarán viernes y sábados antes de la temporada 2024. El actor recién resolverá si hará teatro en Mar del Plata o Villa Carlos Paz después de la elecciones, según confió el humorista a este medio.

Meses atrás, Miguel reveló las conversaciones que tuvo con sus hijas Bianca y Luján antes que decidieran emigrar a España y analizó la actualidad del país. “¿Qué pasa cuando los chicos se van del país?”, le preguntaron al artista. “Es complicado”, replicó el cómico y aseguró que no hubiera preferido que no se fueran. “Hay que dejarlas ir. Cuando una persona te dice ‘papá, no consigo trabajo...’. Si estudié y no consigo trabajo en mi país, me tengo que ir afuera”, reflexionó. “Hoy los pibes tiene ese problema: estudian y no tienen futuro acá, a no ser que entren a lugares por contacto”, añadió. Y en este sentido, manifestó que Santino, su hijo de 19 años, y estudiante de proyectos digitales, también proyecta un futuro lejos de la Argentina.

El actor contó que Luján se fue con pasaporte europeo, cuando tenía 17 años, y consiguió trabajo en una conocida tienda de ropa. En tanto Bianca ya tiene la residencia y ambas están en pareja. “Anto es la que está en Buenos Aires y me ayuda con todo. Ella es muy parecida a mí, extraña mucho, es muy familiera”, reveló. Y agregó que si bien es doloroso, no pudo evitar que emigraran. “No es fácil, ¿pero le vas a decir que no? No les podés cortar las alas”, razonó. Y en base al futuro, se mostró optimista a un eventual regreso. “Yo creo que en algún momento mis hijas van a volver”.

Durante la entrevista, Cherutti reconoció tener miedo ante la situación de que sus hijas vivan en el exterior: “Hablo con ellas todos los días”, aseguró. Y explicó por qué nunca consideró irse del país. “Con mi carrera es complicado. O buscar algo paralelo, como cantante, es complicado. Lo pensé pero no encontré qué hacer. Y hay que tener la cabeza bien, fría. Cuando te dicen ‘afuera te va a ir muy bien’ no es fácil, y el arraigo no lo quiero perder. La idiosincrasia es muy distinta en donde sea”, afirmó, aunque admitió que en algunos momentos le hubiera gustado irse.

