El Pocho Lavezzi rompió el silencio sobre los rumores de romance con Zaira Nara

Zaira Nara se encuentra en Ibiza, España, con sus hijos Malaika y Viggo, tras haber realizado un viaje relámpago a Buenos Aires para reencontrarse con su hermana Wanda. Casualmente, el Pocho Lavezzi también estuvo en la isla española, acompañado por su hijo Tomás.

Ambos compartieron en sus cuentas de Instagram imágenes desde el Viejo Continente. A partir de esta llamativa coincidencia, comenzaron los rumores de un supuesto romance entre la modelo y el exjugador de fútbol. Y no sería raro que existiera una relación amorosa entre ellos, ya que ambos están solteros.

En el ciclo Intrusos (América), la periodista Maite Peñóñori se refirió al vínculo entre la ex de Polito Pieres y el Pocho: “Me dijeron que hubo un acercamiento, que pegaron mucha onda, hace poco estuvieron los dos en Ibiza”. Pero aclaró que ese encuentro fue totalmente informal: “No noviazgo, una onda, unos besos”.

En medio de este contexto, el periodista Juan Etchegoyen habló con el ex de Yanina Screpante para consultarle si había algún romance con Nara. “No tengo idea de nada, la verdad”, le contestó el exdeportista al conductor de Mitre Live. “Decirte que no me gusta hablar de mi vida privada, pero ahora que me contás lo que salió, lo sé. Estoy al tanto por lo que vos me contás y me decís que salió”, agregó.

Al finalizar, el Pocho manifestó: “No tenía idea, la verdad. No pasa nada por preguntar, gracias por entenderme porque no hablo nada de mi vida”. De esta manera, quedó abierta la duda si algo pasa entre la modelo y el exfutbolista.

Cabe recordar que Zaira habló con la prensa cuando dejó España para viajar de urgencia a Buenos Aires y reunirse con Wanda. “Vengo a acompañar, en esta incertidumbre que hay que a distancia se hace todo más difícil, pero estamos bien”, aseguró al ciclo Intrusos apenas llegó al aeropuerto de Ezeiza.

Además, la modelo hizo una reflexión sobre el tratamiento de algunos medios y periodistas sobre la salud de su hermana: “Está bueno que estos casos cada uno se ponga en el lugar del otro. Pensar qué le gustaría que pase frente a una situación en la que a un familiar le pase algo. Es el momento clave para ver cada uno que haría en una situación así”.

Esta semana, Wanda habló de sus problemas de salud con el periodista Ángel de Brito. “Estoy bien, en shock, asimilando. Y cuando pueda entender yo, quizás pueda contarlo públicamente”, le dijo al conductor de LAM (América) desde Estambul, donde viajó con su familia para acompañar a su marido, Mauro Icardi.

La empresaria se había realizado unos chequeos de rutina luego de la entrega de los premios Martín Fierro. Dichos análisis arrojaron valores preocupantes motivo por el cual realizó una consulta en Fundaleu, centro de internación e investigación de enfermedades de la sangre. Allí, siempre según su relato, le hicieron una serie de estudios más exhaustivos y una biopsia cuyo resultado obtuvo el jueves de la semana pasada.

“En un primer momento entraban enfermeras llorando y me abrazaban. Y yo le decía a Mauro: ‘Me voy a morir y no me lo dicen’”, le contó Wanda al periodista sobre las sensaciones que vivió cuando aún estaba esperando el diagnóstico. En tanto, le explicó que dentro de su enfermedad podían ser seis tipos de patologías distintas, por eso los profesionales quisieron tener diagnóstico certero para indicarle a ella cuáles eran los pasos a seguir.

“Me hice una biopsia que tarda entre 15 y 20 días en tener el resultado final. Y ahí se confirma. En mi caso tardó 12 días. Pero me enteré por televisión. Y yo se lo decía todo el tiempo a los médicos: ‘Lo dicen en la tele’. En este lugar se hacen cinco estudios y todo indicaba que podía ser una de estas cosas. Pero no se podía confirmar al cien por ciento y, para no equivocar la medicación que te suministran, quieren ser lo más exactos posibles”, cerró la modelo.

