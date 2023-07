Ángel de Brito contó que Wanda Nara le confirmó su enfermedad

Wanda Nara

Después de la llegada de Wanda Nara a Turquía, dónde fue ovacionada por los fanáticos del Galatasaray, club en el que juega su marido Mauro Icardi, Ángel de Brito mantuvo una charla privada con ella en la que la actual conductora de Masterchef le confirmó su enfermedad y le dio detalles de su estado de salud. “No voy a contar todo, voy a contar solo lo más importante”, empezó diciendo el periodista antes de reproducir la charla que habían mantenido el día sábado y en la que ella le había confesado que estaba asimilando la situación.

“Fue una conversación muy larga en la que me contó de todo. Yo le pregunté porque pensaba que se iba a quedar acá a raíz de todo lo que se dijo con respecto a su enfermedad, que Wanda me la confirma. Me confirma la enfermedad que está atravesando, claramente, con nombre y apellido, me la dijo. Pero sigo eligiendo que la diga ella. Lo va a contar Wanda, porque se lo pregunté”, contó en el inicio de su relato el conductor de LAM. Y aseguró que que ella le aseguró que lo iba a decir cuando estuviera “más tranquila” y cuando vuelva a Buenos Aires.

Luego siguió:

Noticia en desarrollo...