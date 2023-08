Cristina Pérez habló de su futuro laboral en el noticiero de Telefe si su pareja Luis Petri gana las elecciones

En Radio Rivadavia, durante el pase del programa de Baby Etchecopar con el de Cristina Pérez, ambos conductores entablaron una pequeña conversación en la que la periodista se explayó sobre su futuro laboral. Concretamente, el conductor de Baby en el medio le preguntó a la periodista que lidera el noticiero central de Telefe cuál será su situación personal en el canal en el caso de que su pareja, Luis Petri, gane las próximas elecciones nacionales. Cabe recordar que el mendocino es precandidato a Vicepresidente de la Nación en la fórmula que encabeza junto a Patricia Bullrich por Juntos por el Cambio.

Al respecto, la periodista se sinceró. “Me encanta que me hagas la pregunta porque me lo preguntaron los chicos y vos sabés que yo siempre contesto, y en estas cosas hay que ser siempre honesto y transparente. Obviamente que estoy viviendo una situación que nunca me imaginé que me podía tocar, pero todavía no pasó nada, estamos en una transición. Lo que ocurre es que tanto el canal como yo estamos convencidos de una cosa: que hay que hacer siempre lo correcto y lo mejor para un producto creíble como es Telefe Noticias. Y en el canal tenemos nuestras reglas de lo que se llama compliance. es decir cuando se produce eventualmente un choque de intereses”, comenzó respondiendo Pérez y Baby le aclaró: “Como en la Justicia”.

Cristina Pérez contó qué hará con el noticiero de Telefe si su pareja Luis Petri gana las elecciones presidenciales (Martín Orozco)

“Exacto - contestó la figura central del noticiero - esas reglas están y todos los que trabajamos en Telefe estamos de acuerdo con ellas. De hecho son reglas que abarcan muchos casos, como por ejemplo, relaciones de pareja internas de la compañía”, dijo para ejemplificar su situación. “Lo estoy contando porque es un tema muy serio del que no hablé nunca, y sé que algún día me lo iban a preguntar, y soy una persona que habla en forma transparente de esto”.

Más adelante, Cristina continuó: “Entonces hoy, en esta transición, en la cual se da una situación inesperada para mí, que mi pareja sea candidato en una elección presidencial, yo no estoy presentando en el canal los segmentos electorales. Ayer empezamos con estos segmentos y los presentó Rodolfo (Barili), de esa manera el contenido está salvaguardado de cualquier conflicto de interés. Diferente es cuando yo tengo mi programa, porque acá hablo desde mi situación, es decir, siendo la mujer de quién soy, pero el noticiero es un producto que toma otra distancia de las cosas. Entonces me decían los chicos recién: ‘qué va a pasar si tu marido gana y serías primera dama’, yo quiero aclarar que en ese caso no sería primera dama, en todo caso sería segunda dama. Pero en el canal ya hablamos de todas estas cosas, sobre todo para preservar la credibilidad de Telefe Noticias y también para preservar nuestro vínculo, porque yo tengo una relación de trabajo con el canal de 21 años. Entonces probablemente cambiaré el género de tipo de trabajo a otro tipo de producto, pero para eso todavía faltan dos instancias muy importantes, que son las elecciones”.

Para concluir, la periodista aseguró que ella no es una mujer con resistencia a los cambios. “De hecho, a los 18 años dejé a mi familia por un contrato de 3 meses en Buenos Aires, y dejé todo y de eso pasaron ya 31 años. Hoy voy a cumplir 50, yo soy una persona que sabe abrirse camino y que voy a encontrar una manera de rencauzar la profesión. No es postergar, es reconvertir, nunca fui ‘la mujer de’, y me voy a reinventar”, afirmó.

