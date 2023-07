Guido Kaczka contó cómo conquistó a su mujer: “Le hice un chiste y se descostilló”

Guido Kaczka contó cómo conquistó a su mujer

Este lunes comenzó Poco Correctos, un magazine vespertino en la pantalla de El Trece conducido por Joaquín El Pollo Álvarez y Leandro El Chino Leunis. En el ciclo están acompañados por una mesa compuesta por Estefi Berardi, Ronnie Arias, Agostina Scalise y María Belén Ludueña, con quienes van tocando los distintos temas calientes de la actualidad.

En el caso de la primera emisión, hablaron de la llegada de Edinson Cavani a Boca Juniors, de la situación judicial de L-Gante, el regreso de Wanda Nara y Mauro Icardi a Turquía y del posible nuevo romance de Jésica Cirio, entre otras cuestiones. Pero lo fuerte estuvo en la entrevista que le realizaron a Guido Kaczka, primer invitado de este nuevo producto.

Además de contar cómo vive la conducción, qué siente al estar al frente de Los 8 Escalones y revivir algunas de las sensaciones que lo atravesaron desde que debutó en televisión, Guido abrió su corazón para contar cómo fue que conoció y terminó conquistado a Soledad Rodríguez, con quien se vinculó en 2011, tras su separación de Florencia Bertotti.

Guido Kaczka

“La conocí en un after office”, comenzó diciendo mientras en pantalla se mostraban distintas imágenes que resumían parte de la historia amorosa entre los dos. “Me gustó, me gustó de entrada. Estábamos con unos amigos en un boliche en el Hipódromo de San Isidro, al que podías ir en chomba o camisa, nada más. A mis amigos les dije: ‘Cómo me gusta’. Escuché que un chico se la estaba encarando mucho y el pibe en una le dice: ‘¿De qué signo sos?’. Y ella le respondió: ‘Uy, qué pregunta ochentosa’. Entonces yo me acerqué y le dije: ‘¿Te puedo hacer una pregunta del 2000?’”, agregó sobre aquella primera vez que le habló a Soledad.

“Ella me miró y yo le dije: ‘¿Te quedó plata en el corralito?’. Tiré un chiste que podía salir mal, jugué fuerte. Pero ella se descostilló y ahí empezamos a hablar”, remató entre risas Guido al reconstruir ese diálogo inicial.

Después de bailar un rato, todos se retiraron del boliche y Guido junto sus amigos se ofrecieron a llevar a sus casas a Soledad y a la amiga que la acompañaba. “Les dije que las llevaba a la casa, pero no querían saber nada. Y yo les decía: ‘Pero soy famoso’. ¡Estaba re desesperado el chabón!”, se rió Guido sobre sí mismo. “Le pedí que se sentara en el asiento de adelante y justo ella se sentó sobre un volante de un jardín de infantes. Con Flor (Bertotti) le estábamos buscando jardín a nuestro hijo Romeo. Y entonces ella se sentó arriba del folleto. Me lo dio y yo sentí que no colaboraba con la situación”, agregó después en el relato.

Guido Kaczka y Soledad Rodríguez se casaron en 2018

Al llegar a la casa de Soledad, Guido no intentó pasar porque todavía tenían que llevar a la amiga de ella. Pero hizo un intento por seguir en contacto con quien luego se convertiría en su mujer. “Le dije: ‘¿Me das tu teléfono?’. Lo hice como me salió. Pero cuando me dio el teléfono, yo sentí una duda de que no me haya dado el número real. Entonces agarré mi teléfono y marqué el número. Llamé y vi que le sonó. Cuando atendió, le dije: ‘Me encantó conocerte’”, remató el conductor ante el aplauso de todo el estudio.

Ese fue el comienzo de una relación que terminó multiplicándose en familia: en 2014 nación Benjamín, en 2017 tuvieron a Helena y en 2021, a Eliseo. En tanto, en 2018 se casaron y lo celebraron con una gran fiesta en el Hotel Alvear.

