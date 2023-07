Alejada de Maxi López, Daniela Christiansson festejó en soledad los 4 meses de su hija Elle

Daniela Christiansson en una imagen junto con su pequeña Elle

“Me voy a quedar lo que sea necesario”, aseguró Maxi López a mediados de julio al arribar a Buenos Aires en un vuelo proveniente desde Londres (Inglaterra), en donde vive actualmente junto a su mujer Daniela Christiansson, y Elle, su beba. El exfutbolista no quiso hacer mayores declaraciones sobre su llegada a la Argentina, a donde viajó para acompañar a sus tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto -frutos de su matrimonio anterior con Wanda Nara- en medio del hermetismo que reinaba respecto de la salud de la conductora.

El deportista llegó solo y se instaló en una casa en Santa Bárbara, en Tigre, para estar más cerca de sus hijos, quienes viven en el mismo barrio privado junto a su madre. Luego se supo que su pareja y su hija viajaron a Suiza, el país natal de Christiansson, quien fue la encargada de comunicarlo a través de sus redes sociales, en donde publicó fotos de su estadía en la ciudad de Ginebra.

La mujer contó que su hija Elle tuvo su “primera experiencia en tren”. Y mostró a la pequeña sentada en su regazo mirando por la ventana, disfrutando del paisaje. La niña llevaba puesto un vestido rosa y un moño en su cabeza. En otra de las imágenes, se las ve paseando por Ginebra, y Daniela se encargó de proteger a su hija de los rayos UV y de las altas temperaturas: colocó un paraguas sobre el cochecito para evitar la exposición de la beba al sol.

La esposa de Maxi López, además, aprovechó la oportunidad de reencontrarse con amigas, y compartió un almuerzo con una de ellas, también al aire libre: se sentaron en la vereda de un restaurante, con su hija al lado, a quien –como hace desde que nació- le tapó su rostro para evitar mostrarla en las redes sociales, decisión que tomó en conjunto con el exfutbolista.

Daniela Christiansson y un emotivo posteo en el festejo de los 4 meses de su hija

“Hemos decidido mantener nuestra privacidad con Elle por ahora para otro momento, ya que hay demasiadas cosas locas y gente repugnante en el mundo, y les pedimos que respeten nuestra decisión. Somos muy conscientes de que todos quieren ver a nuestra hermosa princesa. Pero tengan paciencia. Pronto la conocerán. Ella es una increíble mezcla de Maxi y yo”, expresó al momento del nacimiento.

En medio de ese panorama, las últimas horas Daniela compartió una imagen con un emotivo texto en el que hacía referencia a los 4 meses que estaba cumpliendo la pequeña Elle. “Feliz cuarto mes a mi pequeño sol”, comienza en escrito que acompaña a una fotografía en que se la puede ver junto a la menor frente a un espejo.

“Me estoy volviendo un poco sensible al darme cuenta de lo rápido que estás creciendo... Pero somos padres increíblemente afortunados de tener una niña tan hermosa y divertida. Estoy tan agradecida”, continuó su relato Daniela, para luego hacer un resumen de sus últimas jornadas: “La semana pasó muy rápido y no pude publicar nada. Fue una semana intensa, como sucede cuando uno vuelve a casa y tiene muchas cosas por hacer: vacunas para Elle, control veterinario de Kika, trabajo, etc... además el clima en Reino Unido es tan triste que no estuve inspirada”, además de incluso hacer referencia a la pérdida de peso que tuvo tras el embarazo y nacimiento de su hija.

Casados desde hace 9 años, la pareja se caracteriza por mantener un perfil bajo y cero mediático. Si bien en sus redes sociales, Daniela es activa y comparte las campañas que realiza como modelo e incluso conversa con frecuencia con sus casi 900 mil seguidores.

