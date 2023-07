Se difundieron las pericias psicológicas a Juan Martino: “Rasgos egocéntricos y controladores”

Se conocieron detalles de la pericia a Juan Martino (Video: DDM, América)

Luego de que salieran a la luz los videos que Flor Moyano presentó como prueba en su denuncia por abuso sexual contra Juan Martino, por hechos supuestamente ocurridos durante la grabación de El Hotel de los Famosos 2, en DDM dieron a conocer los resultados de las pericias psicológicas realizadas al actor en el marco de la investigación.

“Casi al final de sus conclusiones, la psicóloga dice: ‘De acuerdo al análisis de los indicadores hallados en el material, se puede destacar que presenta un tipo de personalidad encuadrable en la neurosis, siendo ésta de buena adaptación al medio general, con rasgos egocéntricos y controladores, que señalan una mirada omnipotente hacia el mundo circundante, lo que le dificulta situarse en relación a lo que puede provocar o no en los otros con sus conductas’”, comenzó leyendo el periodista Martín Candalaft.

Y luego, en diálogo con Mariana Fabbiani, explicó: “Acá la psiquiatra dice: ‘Él se siente tan omnipotente que ni siquiera reconoce el derecho del otro ni lo que las otras personas puedan hacer’”. Y confirmó que en el testimonio de Martino no había ningún tipo de autocrítica por lo ocurrido. “En ese caso diría en alguna parte: ‘Se muestra arrepentido, puede comprender que lo que hizo pudo generar algún malestar en la persona denunciante...’. Pero dice todo lo contrario”, señaló.

Juan Martino y Flor Moyano en El hotel de los Famosos 2

Y luego siguió desmenuzando la pericia: “Acá él dice, si lo paso a palabras coloquiales: ‘Yo no puedo creer que me haya denunciado. La verdad que lo que pasó ahí adentro fue algo habitual, cotidiano’. Y al final, me parece que la psicóloga no digo que le da un punto a favor a Juan Martino, pero hace algún tipo de lectura. Porque dice: ‘Dado el tenor sexual de la presente investigación, es dable aclarar que a partir de la bibliografía consultada, se puede aseverar que los delitos sexuales se dan en las disímiles estructuras de la personalidad”.

En ese sentido, Candalaft siguió leyendo: “‘La descripción de la personalidad del imputado y sus rasgos prevalentes, no deberían asociarse directamente a la verdad objetiva de los hechos’. ¿Qué dice acá la psiquiatra que es para analizar? Dice: ‘Si bien yo les estoy diciendo todo esto, que se presenta omnipotente con el resto y que es controlador, no necesariamente hay que asociarlo a un abuso sexual’. Para ella es un elemento más”.

Cabe recordar que, en febrero de este año, Moyano se presentó en la Justicia y denunció penalmente a Martino por abuso sexual, argumentando situaciones que supuestamente vivió durante el encierro en el reality. Parte de sus excompañeros fueron citados a declarar junto con algunos miembros de la productora. Y, por lo que llegó a verse al aire, entre el actor y la influencer se advertía un vínculo hasta que, de manera inesperada, él fue desvinculado del ciclo sin que se diera mucho detalle al respecto.

Luego de un tiempo alejada de la exposición pública, Flor estuvo la semana pasada en el programa conducido por Fabbiani por la pantalla de América, donde se mostraron los videos que presentó como prueba en su acusación contra el actor. Luego de ver las imágenes, Moyano no pudo evitar las lágrimas y, visiblemente angustiada, aseguró: “Es fuertísimo verme ahí, en esa situación y tener que revivir estas cosas”.

