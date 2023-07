Wanda Nara mostró su casa y cómo son sus días en Estambul junto a sus hijos y Mauro Icardi

Wanda Nara mostró su casa y cómo son sus días en Estambul (Video: Instagram)

Wanda Nara se fue de la Argentina en avión privado rumbo a Turquía luego de que su marido, Mauro Icardi, decidiera renovar su contrato con el Galatasaray. En el vuelo viajaron la conductora de Masterchef junto a su marido, el estilista y amigo Kennys Palacios y cuatro de los hijos de la también empresaria. Francesca e Isabella, Constantino y Benedicto. Quien se quedó en el país fue Valentino, que se encuentra jugando en las inferiores de River Plate y está al cuidado de su padre, Maxi López, quien había regresado al país para acompañar a sus hijos en medio de los rumores sobre la salud de la empresaria.

La mediática volvió a teñirse de morocho, tono que le gustó mucho y que dejó sólo por unos días, según dijo, “por trabajo”. Desde su cuenta de Instagram también les aclaró a sus seguidores que el motivo del viaje no tiene nada que ver con su salud: “No me voy a hacer ningún tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro”.

Entonces compartió las imágenes del exclusivo avión privado en el que volaron hacia el destino elegido por su marido para desempeñarse en el Galatasaray de Turquía. Allí una multitud los acompañó desde el aeropuerto hasta el estadio, en el que se presentaron frente a una multitud que coreaba sus nombres y cantaba la canción que representa al jugador, quien en esas tierras se convirtió en un ídolo popular.

Instalada en Estambul, este lunes Wanda compartió desde sus redes sociales distintas imágenes y videos de momentos familiares, donde se pudieron ver algunos detalles del hogar: una gran casona con ventanales y vistas a un hermoso parque con pileta y huerta.

Wanda Nara

La piscina de su casa desde una toma aérea

De esta manera, Wanda y sus hijos pudieron disfrutar de la pileta y darse un chapuzón frente al clima cálido de Estambul. Además, los niños tienen un salón con instrumentos, donde pueden cantar y divertirse en sus tiempos libres. Mauro Icardi y Nora Colosimo respondieron a la publicación con varios emojis de caritas contentas y corazones.

En medio de este contexto, Icardi tuvo un cruce con L-Gante a través de las redes sociales. Todo comenzó cuando DT Bilardo, productor del cantante, compartió un fragmento del próximo tema de Elián Valenzuela, llamado “Hace tiempo”, donde se escucha un contundente mensaje dirigido al futbolista. Directo, sin vueltas, el momento que decidió dar a conocer reza: “Siempre andamos full y el otro cornu reniega en Estambul”, haciendo clara alusión a Icardi que juega actualmente en el Galatasaray de Turquía.

Debido a que el intérprete se encuentra detenido y no cuenta con celulares a disposición, es su familia quien le maneja su cuenta en la red social, donde más de 5.3 millones de personas lo siguen. Es allí donde se decidió también compartir el duro mensaje, que incluso cuenta con otro guiño, ya que en lo que sería la portada del single se puede ver a una pareja con rasgos muy similares a los de Wanda y Mauro. Aunque la conductora y L-Gante mantuvieron un vínculo de amistad hace unos meses, hoy la relación se enfrío y ella se muestra muy contenta, reconciliada con su esposo, luego de muchas idas y vueltas.

Por su parte, Mauro recogió el guante y al momento de compartir algunas de las imágenes de la jornada, vivida, una llamó la atención: “Por acá... renegando en Estambul”, escribió el deportista de manera irónica en una Historia donde se mostró tomando de la mano a su esposa -a quien arrobó en la publicación- y en compañía de sus hijos mientras los hinchas del Galatasaray les daban un recibimiento espectacular.

Las golosinas con las que los recibieron

Jornada de pileta para los hermanos López- Icardi (Fotos: Instagram)

