Flor Moyano quebró en llanto cuando le mostraron sus videos con Juan Martino en El Hotel de los Famosos: “Es fuertísimo verme en esa situación”

Flor Moyano se quebró al aire y rompió en llanto tras volver a ver sus videos con Juan Martino dentro del Hotel (Video: DDM)

Cuando Flor Moyano ingresó a El Hotel de los Famosos 2 lo veía como un paso importante en una carrera. Venía con una fuerte presencia en las redes sociales, luego de su participación en Combate y sus campañas como modelo, además de su formación en el patinaje artístico, disciplina con la que compitió representando al país. Sin embargo, su recuerdo del reality de El Trece está lejos de aquel que había imaginado.

Es que en febrero de este año, Moyano se presentó en la Justicia y denunció penalmente a Juan Manuel Martino por abuso sexual, argumentando situaciones que vivió durante el encierro en el reality. Parte de sus excompañeros fueron citados a declarar junto con algunos miembros de la productora. Cabe destacar que en lo que se veía al aire, entre ellos se advertía un vínculo hasta que a raíz de diversas situaciones que fueron pasando, él fue desvinculado del reality sin dar mucho detalle.

Luego de un tiempo alejada de la exposición pública, Moyano estuvo en El Diario de Mariana (América) donde se mostraron los videos del reality que la modelo e influencer presentó como prueba en su acusación contra el actor. Luego de ver las imágenes en el programa de Mariana Fabbiani, Moyano no pudo evitar las lágrimas y habló de cómo va la causa actualmente. “Es fuertísimo verme ahí, en esa situación y tener que revivir estas cosas”, dijo luego de ver al aire los clips de las situaciones que había vivido y que permanecían inéditos.

“Yo me sentía totalmente indefensa. Me sentía como prisionera en el mismo lugar donde estaba viviendo y trabajando, y al mismo tiempo con la presión de que tenía que seguir porque era mi trabajo”, reconoció, todavía movilizada por la situación que relató tanto en los medios como en la Justicia.

Las filmaciones de El Hotel de los Famosos que presentó Flor Moyano en su denuncia de abuso contra Juan Martino (Video: DDM)

Por su parte, Flor explicó cómo se sintió en el reality: “Yo vengo del palo del deporte y siempre, para mí, es seguir adelante a pesar de cualquier cosa. Yo ahí estaba trabajando y pensaba ‘es una semana más de trabajo’”, reconoció y luego se refirió a una de las imágenes que salieron al aire en el ciclo de Fabbiani donde se la ve a ella y a Martino hablando. “Ese video es sobre lo que había pasado esa noche. Me desperté muy mal y él me empezó a denigrar. A decirme ‘qué cara que está la cebolla’. Me cargaba porque yo no quería ni levantar la mirada. Yo estaba muerta de vergüenza, me sentía humillada, me sentía mal”, recordó.

En el mismo sentido, Moyano reveló cómo le afecta verse en el reality: “Si bien trato de seguir adelante con mi vida, me sorprende que habiendo pasado muchos meses, veo esto y es una herida que se vuelve a abrir. Es fuerte”, reconoció angustiada y concluyó con los ojos llenos de lágrimas: “A mí se me cuestiona todo y eso es lo feo que estoy viviendo de este lado. Siento que estoy sola contra algo en lo que debería tener mucho más apoyo y estar contenida. No tengo el apoyo ni de la propia fiscalía que lleva el caso porque desde el día uno me siento desamparada, sola y juzgada. Siento que todo lo que me pasó, digo y hago está puesto en duda”.

Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.

