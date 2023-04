Las desconocidas anécdotas de José María Listorti: las cámaras ocultas, la vez que se cayó de la moto y cuando una invitada se descompuso en vivo

Las anecdotas de Jose Maria Listorti: las camaras ocultas, la vez que se cayo de la moto y cuando una invitada se descompuso en vivo (Video: LAM, América)

Cada vez que José María Listorti cuenta sus divertidas anécdotas de sus trabajos en VideoMatch, el tradicional ciclo de Marcelo Tinelli, siempre sorprende con algún hecho que no se conocía. En esta oportunidad, el cómico fue invitado a LAM y en un mano a mano con Ángel De Brito y las angelitas, se despachó a gusto sobre sus experiencias vividas a lo largo de tantos años de trabajo en televisión.

El cómico comenzó contando cómo fue la primera vez que entró al programa de Marcelo. “Fui a un casting y me entrevistó el Chato Prada. Me avisaron que me tomaban y ahí fue que entré a trabajar junto a Diego Pérez, Hijitus y Freddy Villarreal, en 1993″, relató. Enseguida aclaró que entre los cómicos no competían y que había un buen clima de trabajo. “Te juro que no competíamos. Siempre cuento que cada uno de nosotros salía con su equipo, y cada uno hacía notas. Al final del día, Marcelo tenía entre 12 y 13 notas para elegir pero podían salir al aire solo 7. Las otras se tiraban o se guardaban para el otro día. Esa competencia era lo que estresaba, pero nos ayudábamos entre nosotros”.

Más adelante, Listorti destacó que a él le gusta mucho hacer humor pero que en la televisión actual le resulta difícil. “Tiene que ver con el contexto social, no podemos hablar de algo que pasaba en los 90 con la visión del 2023, cambiaron muchas cosas. Pero a mí me gusta mucho hacer humor de cualquier forma. A mí me gusta entretener y cuando me tengo que poner serio no entretengo mucho”, destacó.

Luego se refirió a las situaciones que vivió con las cámaras ocultas que hacían para VideoMatch. “Me divertían muchísimo, pero era un estrés también, porque era manejar el límite entre el humor y que no fuera tampoco tan obvio para que no se dieran cuenta. Una sola vez me agarraron a piñas, iba por la calle y no sé qué le dije a la persona con un celular y cuando pasé me pegó una cachetada”, contó.

“En algunos casos los representantes les decían a los famosos que les íbamos a hacer cámaras ocultas, y te dabas cuenta enseguida, porque actuaban y se notaba. Me pasó un par de veces que le pregunté a una chica si le habían dicho y me dice ‘mirá, te digo la verdad, mi representante me había avisado que me iban a hacer una cámara pero en un momento te pusiste tan enforro que me olvidé y me saqué igual. Me olvidé que era una cámara” dijo entre risas.

Acto seguido, Estefi Berardi le preguntó si era verdad que en uno de esos sketches en donde él intentaba seducir a una chica, ella había aceptado. “Sí, pero no quiero contar, me ponés en un aprieto pero sí. Había una cámara oculta que se llamaba ¿Cuánto cobras? y hubo una mujer que casi me dice el precio. El chiste era que yo intentaba seducirla de una forma muy obvia, muy torpe, desastrosa, entonces al final como se me acababan los argumentos yo les decía ‘bueno ¿cuánto me cobrás?’ Entonces ahí se ofendían, y ella me acuerdo perfectamente que mira para los costados para que nadie la escuche y me dice ‘mirá por ser vos...’ Ahí sale el productor y le dice “¡Es una cámara oculta para Tinelli!”. La chica se fue al camarín, lloró, llamó al representante, nos quería matar”, reveló.

En otra ocasión tuvo una situación escatológica con una invitada a Este es el show. “Nunca me voy a olvidar que terminamos bailando, la chica se para de la silla y tiene el vestido manchado de caca y encima era blanco. Se tuvo que poner un tapado para disimular y bailar igual. Después me explicó que estaba tomando unas pastillas para adelgazar que le daban diarrea”, confesó sin dar el nombre de la persona en cuestión, aunque admitió que había sido una angelita.

