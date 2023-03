José María Listorti cumplió 50 años y lo festejó con una gran fiesta rodeado de famosos

José María Listorti cumplió 50 años y lo festejó con amigos

El humorista y conductor, José María Listorti cumplió 50 años el pasado 4 de marzo y este fin de semana lo festejó a lo grande en una fiesta donde concurrieron varios famosos y amigos que hizo en tantos años de televisión, y cuya temática giraba en torno a (la película) Star Wars.

Josema, quien se encuentra próximo a estrenar, Matilda, El Musical, festejo su cumpleaños número 50 en el Palacio Belgrano, organizado por la PR Carla Lioi. En compañía de su esposa, Mónica González, con quien juntos son padres de Franco y Bruno, y una amplia lista de famosos, disfrutaron de candy bar, helados, algodón de azúcar, comida y barra de tragos inspirados en el universo de la saga.

La fiesta, que se extendió hasta pasadas las 4 de la madrugada del domingo, contó con un show del cual participaban robots led, había cotillón luminoso, todo formó parte de un ambiente súper divertido en el que estuvieron algunos de los seres queridos del animador y los cuales registraron todo mediante sus celulares y lo difundieron en las redes sociales. “Nos reímos mucho en el cumple”, comentó el conductor de LAM, Ángel de Brito, en su cuenta de Twitter, dónde tiene 3 millones y medio de seguidores.

José María Listorti festejó sus 50 años rodeados de sus seres queridos

Los invitados se combinaban entre algunos compañeros de trabajo que tuvo en los últimos años, como: Peter Alfonso, Paula Chaves, Ángel de Brito, Martín Bossi, Lourdes Sánchez, el Chato Prada, Federico Hoppe, Macarena Rinaldi, Connie Ansaldi, Matilda Blanco, Marcela Coronel, Luis Piñeyro, Mariana Brey, Guido Zaffora y Denise Dumas. Y otra gran parte referida a los años de VideoMatch, como: Campi, Miguel Ángel Rodríguez, Carna, Diego Pérez, Pichu, Pachu Peña y Larry de Clay.

José María Listorti festejó sus 50 años rodeados de sus seres queridos

Marcelo Tinelli fue uno de los invitados que faltó a la cita. Laura Ubfal desde su sitio contó el motivo por el que el conductor de ShowMatch no fue parte del festejo. “José invitó a Marcelo y estuvieron charlando un buen rato, pero Tinelli le explicó que le tocaba quedarse con Lolo, quien hizo una pijamada con amiguitos en Nordelta”, detalló la periodista de Intrusos.

José María Listorti con Denise Dumas y Paula Chaves

Recordemos que José María Listorti está en pareja con Mónica González desde el año 2007 y el amor fue casi un flechazo. “Estábamos en un gimnasio, ensayando una obra -se llamaba El fondo puede esperar y la protagonizaba y diría Nito Artaza- cuando veo que Flavio Mendoza está charlando con una morocha escultural. ¡Me impactó! Pensé: “Tengo que averiguar quién es esta chica””, contó José María en televisión.

José María Listorti con su torta Star Wars

“Obvio que jamás imaginé que me iba a dar bola. Era Mónica (Gonzalez) y, aunque no lo puedan creer, me dio bola”, contó el conductor sobre aquel primer encuentro con la que, cinco años después, se casaría en una hermosa iglesia de la localidad de Pilar.

Ese mismo año en que conoció a Mónica (el 2007) José María comenzó a conducir Este es el show - un noticiero de la farándula producido por Ideas del Sur que se enfocaba en cubrir temas relacionados con Bailando por un sueño- y lo hizo hasta el año 2017. En El 1ero de noviembre del 2009 nació su primer hijo, Franco, y en enero del 2014 el segundo: Bruno.

José María Listorti junto a Pedro Alfonso

