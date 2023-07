Aseguran que Coti Romero y el Conejo están en plan de reconciliación

Coti Romero y el Conejo Quiroga, ¿otra vez juntos? (Video: LAM, América)

El romance entre Constanza Coti Romero y Alexis Cone Quiroga que comenzó adentro de la casa de Gran Hermano, siguió con la misma intensidad que adentro del reality apenas ambos participantes salieron del certamen. Sin embargo, con el correr de los días, la alta exposición pública y el encontrarse sin la contención del juego hizo que su relación comenzara a desgastarse.

Durante los primeros meses, ambos alquilaron un departamento para cada uno en el mismo edificio. Entonces, si bien vivían en casas separadas, se encontraban a una distancia mínima de unos pocos pisos entre uno y otro. Según ellos mismos explicaron en ese momento, al ser los dos del interior del país, Coti es de Corrientes y Cone de Córdoba, y al tener a sus familias tan lejos, los hizo unirse más y necesitar apoyarse el uno al otro.

Sin embargo, a mediados de junio la exparticipante de la casa más famosa del país usó sus redes sociales para comunicar la separación de su novio. “Hola, queríamos contarles que con Ale hemos decidido terminar nuestra relación. Les agradecemos un montón todo lo que hacen e hicieron por nosotros pero cada uno tiene proyectos en los que nos queremos enfocar al máximo y creemos que es lo mejor”.

Por su parte, el joven cordobés también se manifestó en sus redes y comentó lo triste que estaba por haber roto el vínculo que lo unía a su compañera. Incluso, por esos días, se quebraba cada vez que, al aire, le hacían alguna pregunta acerca de la reciente separación.

Coti Romero y Alexis Cone Quiroga habrían vuelto a estar juntos (Instagram)

Después de unos días, la joven de 21 años estuvo invitada durante una semana a LAM como angelita. Desde el panel, contó cómo se sentía y el problema de ansiedad que estaba atravesando. “Perdí como siete kilos, pasé un momento re dificil. Ahora me valoro mucho más y me encontré de nuevo conmigo mismo”, explicó respecto a los efectos colaterales tanto de la separación como del torbellino de la fama post reality show.

Así las cosas, ambos continuaron con sus actividades, y fueron convocados por separado para participar en Bailando 2023, el ciclo de Marcelo Tinelli que comenzará el próximo 22 de agosto por la pantalla de América. Y si bien en un principio se había especulado con que ambos bailarían juntos, luego se supo que lo harían por separado, cada uno con su respectivo partenaire.

Durante este jueves, al aire de LAM (América), Ángel De Brito comenzó su programa con una noticia en forma de enigmático. “Tengo una reconciliación”, anunció y luego de una hora de comenzado el ciclo, le dio la palabra a Pepe Ochoa. “Él viajó el fin de semana y lo que me cuentan a mí es que el domingo volvió con sus valijas y fue directo a la nueva casa de ella. Él viajó a su provincia. Durmieron juntos, tuvieron toda una charla en la que decidieron volver a darle una chance al amor, con mucha tranquilidad. Ellos lo van a desmentir, obviamente para mí, pero están intentando volver de nuevo: ¡el Conejo y Coti!”.

Coti Romero había contado que estaba tomando antidepresivos luego de su separación de Conejo Quiroga (Instagram)

Ante los aplausos de las panelistas que le tomaron afecto a Coti cuando estuvo invitada al estudio, Pepe continuó: “Voy a decir algo que fue el factor fundamental. Ella empezó a usar algo que él ya usaba. El Conejo fue el lunes pasado a Intrusos, y ahí Pampito le hizo una pregunta sobre Coti, él se hizo el boludo y no contestó nada. Pero hoy en Desayuno Americano me habían pasado el dato y yo vi que Coti estaba con esa prenda, que es una pulsera que el Conejo le dio a ella. Están apostando de nuevo”. Y agregó una propia reflexión: “El tema de que te caiga de un viaje una persona con valijas a tu casa es que las ganas son muchas, si no te vas a tu propia casa, te bañás y vas en un rato”.

