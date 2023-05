Coti Romero preocupó a sus seguidores: “Padezco tener a media Argentina hablando de mí”

Coti Romero

Constanza Coti Romero es una de las participantes más populares de la última edición de Gran Hermano (Telefe) y desde que salió de la casa es de las que mayor actividad tiene tanto en la televisión como en las redes sociales. Pero luego de haber sido confirmada como participante del Bailando por un Sueño 2023 (América) y de reemplazar a Nazarena Vélez en el panel de LAM (América) por unos días, sorprendió a sus seguidores con una serie de mensajes que publicó en su cuenta de Twitter.

A través de un largo hilo en la mencionada red social, dio cuenta de las cosas que le están sucediendo tanto a nivel personal como laboral, pero a la vez contó cómo sobrelleva la alta exposición que mantiene desde que participó en el reality show.

“No saben lo que padezco el vivir lejos de mi familia, teniendo que arreglarme sola en todo, tan de golpe, las presiones y teniendo a media Argentina hablando de mí, todo el tiempo, sin poder salir tranquila a caminar, llorando de estrés cada dos por tres″, comenzó escribiendo la novia de Alexis Cone Quiroga.

Justamente destacó el soporte que recibe de parte de su pareja en esta nueva vida que están atravesando juntos, incluyendo diversos rumores de infidelidad. “Si no fuera por su apoyo, ahora ya estaría en Corrientes y no estaría por lograr nada de lo que ven, nadie sabe el trasfondo de las cosas, nadie lo conoce realmente, ni a mi, ni saben lo que me ayuda todos los días. Pudo tener sus errores como yo, pero desde entonces, no hay un día en que no vea que intente mejorar por mi, por nosotros”, indicó Romero.

“Reconozco no estar preparada del todo para las cosas que se vienen y por eso sé que no podría hacerlo si no es a su lado. Además, hay cosas que no son tan literales como se ven o se leen. Si me van a dejar de bancar, háganlo ahora, así me ahorro disgustos. Y si me van a seguir bancando, ayúdenme con su apoyo para que pueda estar en el Bailando, que podamos ser pareja”, insistió Coti haciendo referencia a la posibilidad de que el Cone sea su parteneire en el reality show que conducirá Marcelo Tinelli.

Asimismo, Coti dejó un mensaje para sus seguidores refiriéndose a otro momento de su vida. “A veces es más importante la salud mental, que cualquier otra cosa, y se los digo yo, que he tenido pensamientos de mierda que ninguno se merece tener”, dijo.

Y destacó también a quienes la acompañan desde entonces. “Mi familia me apoya en todo, gracias a Dios, y eso me da fuerzas para decir y hacer lo que me nazca realmente, por eso no tengo miedo de decir lo que siento, sin importar lo que los otros puedan opinar de mi actuar, siempre ha sido así y no va a cambiar”, aseguró la ex “hermanita”.

“Al que le gusta bien, y al que no, yurú chupita (”cerrá la boca”, en guaraní), como decía mi papá”, cerró Coti con la primera serie de mensajes. Un rato más tarde y ante la repercusión que generaron sus dichos, agregó: “Que bajón tener que salir a explicar todas esas cosas que vivo día a día, creo que deberían tener más en cuenta que uno nunca sabe por lo que el otro está pasando internamente, tener más cuidado”.

Por último, destacó: “Hablando también de las opiniones a cerca de las relaciones, solo los integrantes de la pareja saben lo que viven, pasan, sufren y cómo lo sobrellevan, por eso bloqueo a las ridículas que opinan como si vivieran con nosotros (los malos comentarios obvio, no me molestan los otros)”.

