Eugenia Tobal se emocionó al aire al recordar su trabajo con Guillermo Calabrese

Eugenia Tobal se emocionó al hablar de Guillermo Calabrese (Video: Socios del Espectáculo)

Hace tres meses el ambiente de la televisión argentina y la cocina despidió a uno de sus referentes. El 21 de abril falleció el chef Guillermo Calabrese a sus 61 años a raíz de un paro cardíaco quien fue históricamente reconocido por ser la cara más destacada de Cocineros Argentinos durante varios años en la TV Pública. Tanto sus excompañeros como el último grupo con el que trabajó en El Nueve haciendo Qué Mañana! utilizaron sus redes sociales o los programas a los que asistieron para recordarlo con alegría y enviarle un mensaje de aliento a sus seres queridos.

Entre las reconocidas figuras que trabajaron con él se encuentra Eugenia Tobal. La actriz fue conductora de Cocineros Argentinos junto al chef y forjaron una gran amistad. Cuando trascendió la noticia de su fallecimiento, ella utilizó sus redes sociales para despedirlo aunque no había hablado con los medios de comunicación sobre el tema hasta ahora. “Qué triste noticia, se te va a extrañar Calita, te quiero mucho”, había escrito la actriz en sus historias de Instagram junto a una foto de ambos.

Eugenia Tobal trabajó con Guillermo Calabrese por la pantalla de TV Pública

Este jueves Eugenia fue invitada al estudio de Socios del Espectáculo, programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por la pantalla de El Trece. En una profunda entrevista, hicieron un recorrido por su carrera, la maternidad de Ema que ya tiene tres añitos y su relación con Francisco García Ibar. Pero también aprovechó para recordar a Calabrese, y se emocionó cuando el recorrido por trayectoria llegó hasta el programa culinario.

“Ay perdón fue muy reciente, muy fuerte todo. Perdón, no quería ponerme así. Dios qué lindo recordarlo. Fue un hermoso compañero”, comenzó diciendo Eugenia luego de ver un tape que le armaron con fragmentos del programa mientras se secaba las lágrimas por verse con Cala. “Fue hermoso trabajar con él. Y las noches andaban muy bien, tenían los números buenísimos, porque era un programa que iba siempre al mediodía, después tenía esta versión nocturna, en la cual funcionaba muy bien, andaba muy bien de rating”, recordó sobre el éxito que fue el programa que hacían juntos por la TV Pública.

“Yo recuerdo que estaban solos ahí con esos números, eran los únicos que tenían tanta audiencia en esa época. Las competencias estaban preocupadas por decir, che, mirá lo que se está viendo la TV Pública”, comentó Paula Varela que es panelista del ciclo del Trece. En tanto, Adrián Pallares sumó: “Y aparte es lindo verte en el rol de la cocina, sos así de cocinar, ¿no? Te encanta”, le consultó el conductor a lo que Tobal insistió: “Perdón por ponerme así, me mató. Todo esto fue previo a mi embarazado y después Carlos se fue los domingos a hacer los programas del mediodía y a mí me dejaron a la noche”, reconoció tras revivir los recuerdos de esa época que fue muy linda en su carrera profesional.

En tanto, Eugenia, expresó que le encanta verse en el rol de conductora: “Sí, me encanta esa faceta, es donde yo me siento, a ver, en la cocina me siento súper cómoda y con las cosas del trabajo de casa también. Y me parece que la conducción me permite como en Pura Química (programa que condujo por la pantalla de ESPN) ser auténtica y ser yo, digamos. Hago un personaje, pero en definitiva soy yo”, reconoció.

Seguir leyendo: