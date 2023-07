Barbie Vélez mostró las fotos de Salvador, a 5 meses de su nacimiento: risas, bostezos y mucha emoción

Barbie Vélez con Salvador recién nacido

“Mi cara minutos antes del parto, ustedes no comprenden el pánico que manejaba”. Con esas palabras Barbie Vélez, la hija de Nazarena y Alejandro Pucheta, compartió una instantánea en la que se la puede ver en la clínica, sentada en una cama, minutos antes de la llegada de su hijo Salvador. Sí, el bebé que tuvo con su marido Lucas Rodríguez y que en las últimas horas cumplió sus primeros cinco meses de vida.

La actriz decidió entonces compartir una serie de fotografías del bebé, registrando cada uno de sus movimientos, sea bostezando o riendo. Y teniendo en cuenta que por esta fecha se celebró el cumpleaños de Nazarena, en otra de las instantáneas se la pude ver a la orgullosa abuela con Salvador a upa.

Una vieja imagen de Nazarena Vélez con el pequeño Salvador en sus brazos

De más está decir que la imagen entre nieto y abuela es vieja, ya que debido a que en las últimas jornadas Nazarena tuvo conjuntivitis, no podía acercarse ni al menor ni a su madre: “Me vine a lo de Barbie, pero no los puedo tocar ni acercar al bebito, a mi hija ¡A ninguno de ellos! Porque tengo conjuntivitis ¡Miren cómo tengo el ojo! ¡Dios mío!”, expresó en un video que compartió con sus seguidores. Tras ello, aclaró: “Mínimo voy a estar una semana así. Ya fui al oftalmólogo y me dieron gotitas, así que así estaré unos cuantos días”.

También se pudieron ver una serie de imágenes en una suerte de álbum fotográfico público, con el día a día del bebé para que sus casi 4 millones de seguidores puedan ir siguiendo su crecimiento y cada uno de sus movimientos y sus gestos.

Barbie Vélez, instantes antes de dar a luz

Cabe recordar que el pequeño nació el pasado 24 de febrero y Alejandro Pucheta fue el encargado de anunciar la noticia en las redes sociales. “Bienvenido Salvador. 17.05. 3.500 kg”, escribió junto a una foto de las huellas, para dar cuenta de la hora y el peso del bebé.

Unas horas más tarde, Nazarena subió a sus redes dos emotivas imágenes de uno de los días más felices de su vida: una foto con el pequeño Salvador, observándolo con una mirada en la que transmitía todo su amor. Y otra con su hija y su nieto, y un texto breve y contundente: “Sin palabras. Mi alma es feliz. Te amo y admiro profundamente Barbie”, escribió junto al emoji de un corazón.

Salvador, el hijo de Barbie Vélez y Lucas Rodríguez

Además, la flamante mamá publicó una foto con su marido y su hijo y un texto conmovedor en el que explicaba sus sensaciones: “¡Bienvenido amor de nuestras vidas. No puedo explicar esta felicidad que siento!”. Luego expresó su gratitud con sus seres queridos: “Gracias a todos por estar del otro lado mandando tanto amor. Gracias Lu, mi vida, por ser tan increíble compañero. Gracias a nuestras familias, los amo con toda mi alma”.

Barbie Vélez junto con Salvador en una de las imágenes compartidas

También, hizo extensivos los agradecimientos a los doctores Gustavo Rodríguez Albanese y Alejandra Garibotto y a sus equipos por el trabajo de estos nueve meses. “No tengo palabras para describir la tranquilidad y confianza que nos dieron en todo momento”, expresó. Atenta a todos los detalles, Nazarena le dejó un mensaje en la publicación: “Me llenás de orgullo y amor. Los amo”.

La productora tiene un fuerte protagonismo en la vida de su primer nieto, de quien no se despega ni un segundo. Al punto que presenció el parto y lo cuidó por las madrugadas durante la internación para que su hija pudiera descansar y recuperarse, situaciones que compartió en sus redes con fotos y videos.

