La emotiva foto de Barbie Vélez con su hijo Salvador: “Ojeras de felicidad”

Barbie Vélez y su bebé Salvador

Barbie Vélez dio a luz a su hijo Salvador, fruto de su relación con Lucas Rodríguez, el 24 de febrero. Su papá, Alejandro Pucheta, fue el encargado de anunciar la noticia en las redes sociales. “Bienvenido Salvador. 17.05. 3.500 kg”, escribió junto a una foto de las huellas, para dar cuenta de la hora y el peso del bebé.

La actriz recibió el alta médica del sanatorio y regresó a su casa con su familia. En su cuenta oficial de Instagram, la hija de Nazarena Vélez compartió con sus cientos de seguidores una tierna fotografía de ella con su bebé y su esposo, acostados en una cama.

“Ojeras de felicidad”, escribió Barbie en el emotivo posteo. Luego, la influencer agregó: “Atrás el papi durmiendo su merecida siesta”. Rápidamente, la joven recibió cientos de likes y comentarios cariñosos de sus amigos y seguidores de la red social.

Desde que se supo la noticia del nacimiento, Nazarena Vélez se mostró súper emocionada compartiendo el minuto a minuto de la evolución de su primer nieto. La productora subió a sus redes dos emotivas imágenes de uno de los días más felices de su vida: una foto con el pequeño Salvador, observándolo con una mirada en la que transmitía todo su amor. Y otra con su hija y su nieto, y un texto breve y contundente: “Sin palabras. Mi alma es feliz. Te amo y admiro profundamente Barbie”, escribió junto al emoji de un corazón y otro que daba cuenta de la hora del nacimiento de su nieto.

Desde ese momento, Nazarena cobró un fuerte protagonismo, emocionada no solo por el nacimiento de su primer nieto, de quien no se despega ni un segundo, sino también conmovida porque su hija mayor se convirtió en madre. Al punto que presenció el parto y lo cuidó por las madrugadas durante la internación para que la joven pudiera descansar y recuperarse, situaciones que compartió en sus redes con fotos y videos. Y pronto llegaron las críticas y la tildaron de “sobreprotectora” con su hija.

“Nada que explicar y entiendo, pero con sobreproteger a tu niña y al bebé no hacés nada bueno, ya que facilitar todo eso no es bueno. Que los chicos si no tienen que dormir que no duerman, ellos quisieron ser padres y eso también es parte de serlo. Correte un poco de ese lugar, aunque te lo pidan, porque es obvio que ellos están cómodos y protegidos con vos, pero parte de amar es ayudarlos a crecer”, aconsejó una mujer por medio de un mensaje privado, lo que desató el enojo de la panelista que no dudó en contestarle.

Desde sus historias, Nazarena compartió el mensaje y escribió: “Eviten mandar mensajes haciéndose las sabelotodo. Pienso hacer lo que se me canta y proteger, sobreproteger a los míos todo lo que pueda. Y muchas gracias a las que dejan mensajes de amor”. Pero además, grabó una serie de videos aclarando algunos puntos.

“Nunca está de más aclarar que todo lo que hago es bajo el consentimiento de Barbie y de Luqui. Todo lo que yo pueda hacer para que ella la pase bien, lo voy a hacer. Lo que pueda hacer para darles una mano, lo voy a hacer. Me nace del alma, del corazón. Me chupa un huevo no dormir”, explicó.

“Lo único que me importa es poder estar con ellos y ser útil en un momento donde la vida te hace un cimbronazo hermoso pero tremendo. La señora que me escribió, que se que lo hizo con muy buena leche, me dice ‘estás arruinada, si ellos no tienen que dormir que no duerman’. ¡Pero señora! ¡Cállese la boca! Cómo no la voy a ayudar a mi hija si lo puedo hacer”, cerró.

