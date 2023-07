Marcela Tinayre se emocionó al recordar a Marcos Gastaldi a tres años de su muerte

En julio de 2020 y cuando tenía 65 años, falleció Marcos Gastaldi luego de darle batalla al mal de Parkinson que venía padeciendo. Al cumplirse tres años de esa fecha, su exmujer Marcela Tinayre lo homenajeó en el comienzo de la emisión de este miércoles de Polémica en el Bar (América).

“Hoy es 19 de julio, para mi es una fecha sumamente especial porque hace tres años que murió mi marido, Marcos Gastaldi”, comenzó diciendo la conductora del ciclo producido por Gustavo Sofovich. “Pero esta mañana dije: ‘Vamos a revertir la tristeza’, porque realmente estoy llena de amigos, que me escribieron cosas muy lindas”, agregó y contó que durante el mediodía del miércoles decidió organizar un numeroso almuerzo en su honor.

“Me junté con los hijos de Marcos, mis hijos, mi nieta inclusive, porque todos amamos a Marcos. Y esto es lo máximo que me dejó: la unión, es una familia ensamblada, el amor que nos tenemos, el respeto que nos tenemos, nos llamamos el uno al otro. Algo que es real, que puede parecer fingido pero es real”, detalló Marcela mientras en pantalla se veía una postal de la reunión.

Marcela Tinayre

“A todos ellos los amo mucho. Y que bueno, donde esté Marcos, que me dejó todo esto en la vida. La verdad es que estoy súper agradecida”, celebró también, a la vez en que le mandó un beso a Valeria Gastaldi, hija del banquero, quien está instalada en Miami y no pudo estar presente de manera física en la reunión. “Estábamos todos conectados con ella, fue un muy lindo almuerzo. Además, fui al restaurante al que íbamos siempre con Marcos, a la misma mesa en la que nos sentábamos”, agregó muy conmovida.

La historia de amor de la Marcela Tinayre y Marcos Gastaldi comenzó en 1997. Fue ese año que aparecieron las primeras fotos juntos, disfrutando de una estadía romántica con el marco ideal que dan los lagos patagónicos.

Ni para ella ni para él era el primer matrimonio. Ella había estado casada con Ignacio Viale, padre de sus hijos Juana e Ignacio. Él tenía cuatro hijos: Camila, Valeria, Marcos y Santiago. Pero como dice la canción “el amor fue más fuerte”. La convivencia fue el siguiente paso. Cuando falleció Daniel, el adorado único hermano de Marcela, Marcos la acompañó en ese dolor. La lealtad entre ellos empezaba a ser tan fuerte como su amor. Se casaron en el año 2000 en Miami, un año después nació Rocco.

Marcela Tinayre y Marcos Gastaldi

En 2019 y en entrevista con Infobae, Valeria Gastaldi había hablado de la enfermedad de su padre. “Está pasando un momento duro. Él por ahí tampoco registra tanto lo que pasa y en ese sentido es mejor. Pero a veces sí registra, y es duro para todos”, decía la ex Bandana.

A fines de ese mismo año, también Marcela Tinayre, quien ya era ex mujer del empresario, había expresado su tristeza por la dura situación que atravesaba la familia, en un momento en el que Gastaldi estaba internado en una clínica de rehabilitación. “Hay días que estoy muy triste. A la mañana no me permito llorar. A veces lo hago a la tarde y me duele el estómago de tanto contenerme”, expresó meses antes de la muerte de Marcos.

