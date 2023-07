La reacción de Antonio Gasalla por el homenaje que le hicieron en el Martín Fierro: “Nos reconoció”

La reacción de Antonio Gasalla por el homenaje que le hicieron en el Martín Fierro

En abril pasado Marcelo Polino alertó sobre la salud de Antonio Gasalla y aseguró que está atravesando “un momento delicado”. El periodista reveló esta información con la autorización de la familia del actor de 82 años, quien en el último tiempo sufrió un importante deterioro. “Está teniendo unos problemas cognitivos desde ya dos años. Está perdiendo su memoria y a veces no reconoce a ciertas personas que se le acercan, y le pidieron que firme cosas, lo manipularon”, dijo haciendo referencia al litigio en el que la familia Gasalla enfrenta a Julia Elena Díaz, una mujer que había intrusado la casa del humorista. En tanto, ella asegura ser amiga de Antonio y haberlo asistido durante el último tiempo.

En este panorama, el pasado 9 de julio en los premios Martín Fierro se le hizo un emotivo homenaje a Gasalla, un tributo que fue presentado por su amigo Polino. Allí se proyectó un video en el que se resumía parte de su importante trabajo actoral en tele, cine y teatro. Tras las imágenes, del salón del hotel Hilton brotó una ovación para Antonio seguido de una enorme emoción. Una de las más conmovidas por esto fue Susana Giménez, quien subió al escenario a recibir el premio para el humorista.

“Él marcó mi vida, siempre riendo. Yo lo seguía, le hacía la segunda en todo, y ya saben todo lo que hacía. Me parece que es un actor inigualable, magistral, no va a haber otro como él. Además era un actor dramático, podía hacer cosas dramáticas. Cuando hacía La nena mala, que se tiraba por la ventana, el café concert, y más... Antonio de mi corazón: me gustaría que estuvieras viendo. No sé si estarás viendo esto, pero me gustaría decirte que te lo ganaste y que nadie te va a olvidar de tu vida nunca más. Te quiero”, exclamó Susana para dirigirse a su amigo, quien recientemente vio el homenaje que le realizaron y reaccionó a las palabras de la diva.

El homenaje a Antonio Gasalla en los Martin Fierro

“Estoy re contento porque antes de venir a Polémica en el Bar me escribió el sobrino de Antonio, que habían estado juntos hoy a la tarde, y me mandó un mensaje contándome que le había mostrado el video del Martín Fierro en la parte en la que yo le hago la entrega a Susana. Y nos reconoció. Lo quiso ver una vez más, así que me re contra emocioné”, contó Marcelo Polino en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece). El periodista subrayó que el cómico permanece en una clínica de rehabilitación y desde allí vio el homenaje.

“Dijo ‘¡qué lindos que están, qué bueno!’. Se ve que mostraron desde el escenario a la gente que aplaudía y se emocionó con todo lo que veía”, agregó Polino con respecto a la reacción de Gasalla con las emotivas imágenes. “Tengo el mensaje ahí y le voy a pedir si me autorizan a mandárselo a Susana, que se va a poner contenta también”, agregó.

Por otra parte, Polino -que es miembro de APTRA, la asociación que organiza el premio- recordó que tiene la estatuilla perteneciente a su amigo en su poder y que también iba a pedir autorización al personal médico que está a cargo la salud del actor para poder entregársela en mano a la brevedad.

