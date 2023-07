La reacción de Estefi Berardi cuando Carmen Barbieri la enfrentó por su supuesto affaire con Fede Bal (Video: "Mañanísima", Ciudad Magazine)

—¿Pero le crees a Estefi y a Fede?

—¡No!

Carmen Barbieri protagonizó un divertido momento el martes durante su invitación a Intrusos, entrevista en la que habló, entre otras cosas, del supuesto affaire entre su hijo Fede Bal y Estefi Berardi. Ocurre que aquella noche en la que supuestamente el actor y la panelista tuvieron intimidad, la conductora estaba en la misma casa de Villa Carlos Paz. Es que todos habían viajado ese fin de semana a Córdoba para asistir a un evento para el que habían sido contratados. En tanto, Fede estaba instalado allí ya que hizo temporada teatral. Además, viajó Pampito, panelista de Mañanísima, el programa que conduce Carmen por Ciudad Magazine y en el que también trabaja Estefi.

Así las cosas, la capocómica aseguró que en caso de haber sido real el affaire entre su hijo y la periodista hubiera escuchado algo ya que estaba en una habitación dentro de la misma casa. “Fede de su vida privada hace lo quiere. No me cuenta nada porque yo lo contaría ahora acá, todo”, explicó Carmen en el programa de Flor de la V.

Este miércoles en el ciclo que conduce, la propia Estefi reaccionó ante las declaraciones que hizo Carmen, quien finalmente se terminó disculpando. “¿A quién le importa, aparte?”, fue lo primero que consideró la panelista cuando vio las imágenes. Y además, le reclamó a su compañero Pampito por haberle hecho la pregunta a la conductora -si le creía o no a ellos dos-. Lo calificó como “mete púa” y reprochó: “¿Me estás jodiendo?”.

“A mí me da igual lo que respondió”, aseveró ante la contestación negativa de Carmen (que no les creía ni a ella ni a su hijo cuando desmentían el affaire). “Lo único que falta es que yo tenga que explicar quién pasa por mi cama o quién no pasa. Siglo XXI”, agregó Berardi al tiempo que la conductora avaló sus palabras: “¡Ay, contámela!”.

Estefi Berardi y Fede Bal

“Igual, me divierte”, insistió Estefi y aseguró que no le molestan los dichos de la conductora. “No, me da exactamente igual lo que piensen los demás”. De inmediato, la capocómica se mostró arrepentida y explicó que intentó ponerle humor a la entrevista que dio en el ciclo de América porque había pasado por temas tristes como la enfermedad seguida de muerte de Santiago Bal, su escandalosa separación, el accidente en Brasil de Fede Bal, sus internaciones por COVID. “Era muy buena la nota, pero era pesada”, consideró al mismo tiempo que la panelista insistía en que no tenía reparos ni estaba ofendida al respecto.

Sobre aquella noche en Villa Carlos Paz, Carmen contó: “Yo no soy tonta y estaba despierta, y tengo un perro que tampoco es tonto, y yo no escuché nada. Además, el perro hubiera ladrado”. Y relató cómo estaban distribuidas las habitaciones de la propiedad en la que también se encontraba la madrina de Fede, que es su vestuarista y amiga, y al lado de su cuarto, el de Berardi.

“Pero además de todo, yo estaba con mi perrito que es un caniche, que no ladra: grita -repitió Carmen-. Cualquier ruido lo hubiese escuchado, si ella hubiera ido en puntas de pie hasta la habitación de Fede, el perro hubiese ladrado”, continuó la actriz y puso en contexto para quienes no tenían presente el tema: “Mi hijo alquiló una casa enorme, en Carlos Paz, que es una hermosa casa, parece un hotel. Y él invitaba siempre a muchos amigos, nosotros tratamos de viajar juntos hasta la ciudad y justo ese día yo hice mi programa desde ahí. El tema es que estábamos todos y cada uno tenía su habitación, porque en esa oportunidad Fede trató que no estuviesen sus amigos para que nosotros estuviéramos cómodos. Él dormía arriba, pero si alguien hubiera subido, mi perro lo hubiera escuchado y hubiera empezado a ladrar”, insistió Carmen Barbieri aunque luego terminó haciendo casi un paso de comedia al enfatizar que no les creía a Fede y a Estefi cuando negaban el affaire.

Carmen Barbieri habló sobre el encuentro íntimo que habrían tenido Fede Bal y Estefi Berardi en Carlos Paz: "No les creo nada" (Video: "Intrusos", América)

Seguir leyendo: