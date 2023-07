Malena Pichot mostró el día a día de la crianza de su hijo y cuestionó a las influencers de las redes

Malena Pichot mostró el lado b de la crianza de su hijo y cuestionó a algunas influencers (Video: Instagram)

Malena Pichot se caracterizó a nivel profesional y con el correr de los años en dar su opinión a través de sketches sobre varios temas de interés pública. Su mirada sobre el machismo, el feminismo, el rol de la mujer en diferentes ámbitos y la actualidad en general suelen ser tópicos de su atención. Y desde que se convirtió en madre, se amplió su temario y con su habitual cuota de humor ácido, sigue expresando su pensar.

El pasado 15 de junio, nació Rafael, el hijo que tuvo con Leandro Lopatín, guitarrista de Turf y Poncho. Y a poco más de un mes, Malena utilizó sus redes sociales para compartir un video y expresar las dificultades que está atravesando durante los últimos meses. Lo hizo en su Instagram, donde supera el medio millón de seguidores, con varias imágenes y un video a modo explicativo, para el creó un personaje.

“Buenas tardes. Aquí Mercedes Cortina”, comenzó diciendo la actriz con un pretendido acento andaluz e irónico y una capa de filtros que la hacían casi irreconocible. “¿Cómo se encuentran ustedes? Yo, de maravillas, mejor me perjudica, tengo que decirlo, pero ya saben que la mecha está corta y por tanto, si me están viendo, es porque voy a lastimaros”, sostuvo poniéndole su cuota de acidez desde el principio.

La actriz le puso humor a las dificultades que tiene durante los primeros meses como mamá de Rafa (Instagram)

Siempre apoyada en el personaje de Mercedes, Malena habló de la crianza de su primer hijo. “Vengo a advertirles porque ya me estoy hinchando las huevas de todo lo que son los consejitos de maternidad que ponen en Instagram”, anunció y enumeró sus quejas con humor: “Cómo dormir al bebé, cómo despertarlo, cómo bañarlo, cómo vestirlo, cómo hacer que se le vayan los cólicos... pues nada de eso funciona”, enfatizó.

“Estás sola, niña. Estás sola con todas las dificultades. Solo tú puedes afrontarlas y ver cómo lo haces, porque todos los hacks de las redes te los vas a meter en el co...”, reconoció y criticó a las influencers de maternidad. “¡Que tengas el mejor de los días, niña!”, cerró el video.

Malena Pichot mostró el lado B de la maternidad (Instagram)

En ese sentido, junto con el audiovisual, Malena subió varías fotos de ella con su bebé Rafa y en la descripción del posteo explicó qué fue lo que quiso decir con esta serie de cortos. “Esta serie se llama EXCESO DE REALISMO”, contó Pichot y desarrolló: “Siempre me dio fiaca maternar me parecía un laburo inabarcable, inmenso, imposible y tenía razón. No era falta de deseo, era exceso de realismo. No me siento capacitada para dar ningún tipo de consejo sobre maternidad, pero sí puedo dar sobre el trabajo en equipo, porque maternar también es eso”, sostuvo la comediante, ahora en tono serio.

“Si está en tus posibilidades, buscá ayuda en profesionales que te generen confianza y te den tranquilidad, y que de algún modo admires. Tu dream team no es el de otra y eso está bien”, continuó y puso nombre propio al equipo. “Por eso, gracias a mi obstetra Mechi Fluzza y a su equipo que me contuvo mucho en todo momento, a Lu Gonzalez su partera y a su anestesista @sofigottardo ambas maravillosas”, contó Malena agradecida con las profesionales que la acompañan en este proceso de la crianza de su hijo.

Por su parte, cerró: “A @paolalactancia por la paciencia y la fe en mis tetas. Dar la teta es complejo y para no rendirte necesitas sostén. Sí, hermana absolutamente necesitas una pueri. A mi pediatra @marie.blaum.pediatra por no juzgar mis preguntas boludas, a todas. Gracias”, concluyó Malena. Y como puente entre el personaje y la vida real, un tierno video de los tres cantando una canción.

