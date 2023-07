Pía Slapka expuso su tristeza por el levantamiento del programa en El Nueve: “Me da pena”

Pía Slapka expuso su tristeza por el levantamiento de su programa en El Nueve

La suerte de La Tarde del Nueve, magazine que Pía Slapka conduce junto a Tomás Dente por la pantalla de El Nueve, ya está echada y a fin de este mes dejará de estar al aire. “Lamentablemente tengo que anunciar el fin de un ciclo HERMOSO. Tenía todo: buen vibra, lindos contenidos, rating, y un grupo humano excepcional. La decisión nos excede. Finalmente, a fin de mes terminamos este viaje”, escribió Dente en su cuenta de Instagram para revelar la triste noticia.

Así las cosas, la que también habló al respecto fue la conductora, quien no ocultó su tristeza por lo ocurrido. “Es una pena, la verdad que es una pena. Tengo sentimientos encontrados porque, por un lado, estoy psicológicamente preparada para que estas cosas sucedan, porque sé que mi profesión es así, incluso cuando trabajaba como modelo. Es lo mismo y en la tele estas cosas pasan: uno puede firmar un contrato hasta el 2030 y de golpe, de un momento a otro y por decisiones que nos exceden a nosotros, cambian las cosas, acuerdos, hay temas comerciales... En ese sentido, me excede y por eso estoy tranquila”, dijo en diálogo con el programa radial Por si las moscas (La Once Diez).

“Me da mucha pena el levantamiento del programa porque ya le habíamos encontrado la vuelta como equipo. Estábamos unidos, muy fuertes y el ciclo estaba tomando forma. Me da pena, pero según nos dijeron las autoridades del canal fue por una cuestión comercial”, remarcó Pía.

Pía Slapka

Ante la noticia del levantamiento del programa, Ángel de Brito invitó a LAM (América) a Ana Laura Román, panelista del ciclo de Slapka y Dente, y en la conversación se sugirió la posibilidad de una interna que se habría desatado en El Nueve, la cual preparó el terreno para este final. “¿Qué les dijeron a ustedes?”, le preguntó el conductor y la panelista respondió: “Recorte de presupuesto. Pero siempre estamos entre los programas más vistos… Es raro”. “¿Es cierto que una conductora del mismo canal se quejó de que tenían mucho panelismo en el programa?”, quiso saber de Brito. “No sé”, dijo ella, mientras de fondo, las “angelitas” querían jugar a arriesgar. “¿Una conductora del canal? ¿Susana Roccasalvo?”, preguntaban con sonrisas cómplices que despertaron cierta suspicacia.

Ante este panorama, Pía prefirió no dar precisiones ni hacer nombres propios. “Yo no sé las sensibilidades de cada uno y no sé cómo actúa cada uno. Para mí, si alguien se queja es porque habla más de la debilidad de uno, que de la fortaleza. La verdad que no sé si pasó, pero si ocurrió eso habla de una debilidad”, disparó.

Y por otra parte, razonó su postura ante las versiones de estos rumores que indicarían un probable enfrentamiento con la conductora de Implacables: “Si soy capitana o cabeza de un equipo, voy a tratar de dar lo mejor de mi para hacer el mejor producto posible. Incluso si tengo un programa dentro de la señal al que le va bien, qué mejor para mi, si eso levanta a todo el programa y a la programación: si lo pienso desde lo micro, lo veo desde la perspectiva del programa; y como macro, a nivel del canal”.

