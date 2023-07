Carmen Barbieri dio detalles del supuesto encuentro íntimo de Fede Bal y Estefi Berardi en Carlos Paz

Carmen Barbieri habló sobre el encuentro íntimo que habrían tenido Fede Bal y Estefi Berardi en Carlos Paz: "No les creo nada" (Video: Intrusos, América)

Si bien ya pasaron varios meses desde que en el verano pasado estallaron los chats entre Fede Bal y varias mujeres con quienes le había sido infiel a su exnovia Sofía Aldrey, las repercusiones siguen dando que hablar. En esta ocasión, la que se explayó sobre el tema fue su mamá, Carmen Barbieri. Invitada a Intrusos (América), la conductora de Mañanísima dio detalles de aquel día en el que supuestamente Fede tuvo un encuentro íntimo con Estefi Berardi en la casa que alquilaba junto a su mamá en Carlos Paz.

“Yo no soy tonta y estaba despierta, y tengo un perro que tampoco es tonto, y yo no escuché nada. Además, el perro hubiera ladrado”, comenzó diciendo. Enseguida contó cómo era la distribución de los ambientes de la casa y las personas que estaban alojadas esa noche allí. En la planta baja estaba durmiendo Celina, que es la madrina de Fede, que es vestuarista y una gran amiga mía, después estaba yo, y pegado a mi cuarto estaba Estefi. Pero además de todo, yo estaba con mi perrito que es un caniche, que no ladra: grita. Cualquier ruido lo hubiese escuchado, si ella hubiera ido en puntas de pie hasta la habitación de Fede, el perro hubiese ladrado”, argumentó la exmujer de Santiago Bal.

Mientras tanto, desde el panel comentaban que se dijo que no había pasado nada entre ellos esa noche pero sí que habían salido. Entonces Carmen trató de poner claridad sobre el tema: “Vamos a contarle a la gente de qué se trata: Mi hijo alquiló una casa enorme, en Carlos Paz, que es una hermosa casa, parece un hotel. Y él invitaba siempre a muchos amigos, nosotros tratamos de viajar juntos hasta la ciudad y justo ese día yo hice mi programa desde ahí”.

Más adelante, la conductora y actriz continuó con su recuerdo de aquella noche. “El tema es que estábamos todos y cada uno tenía su habitación, porque en esa oportunidad Fede trató que no estuviesen sus amigos para que nosotros estuviéramos cómodos. Él dormía arriba, pero si alguien hubiera subido, mi perro lo hubiera escuchado y hubiera empezado a ladrar”, explicó.

Carmen Barbieri contó detalles del supuesto encuentro íntimo entre Fede Bal y Estefi Berardi (Archivo)

“¿Pero le crees a Estefi y a Fede?”, le preguntó directamente Pampito. “¡No!”, contestó tajante Carmen ante la risa de todos, por la inmediatez de su respuesta. “Si querés podés pensarlo un poco más”, le dijeron en tono de broma. Pero la conductora siguió. “Fede de su vida privada hace lo quiere, no me cuenta nada porque yo lo contaría ahora acá, todo”, aclaró.

“Hubo una salida, en la que yo también estaba incluida, porque nos pagaban para estar, y me habían apalabrado a mí. Y vino Fede y me dijo ese mismo día: ‘Se cayó tu salida’. Ahí yo sospeché, porque me pareció raro, si bien todavía no me habían pagado nada, algo sospeché”.

Luego, Carmen contó que para ella fue un momento muy difícil también, porque ella conocía a la familia de Sofía desde hacía ya muchos años atrás, cuando ella junto a su marido, Santiago, se hospedaban en el Hotel Hermitage, en Mar del Plata, cuyos dueños son los abuelos de la exnovia de Fede. “Hemos pasado fines de año todos juntos e, incluso, Fede y Sofía cuando eran chiquitos eran amigos, jugaban juntos. Después no sé por qué no se dio de que siguieran siendo amigos en la adolescencia, aunque se veían”.

Estos eran algunos de los supuestos chats entre Fede Bal y Estefi Berardi (Captura TV)

“Para mí fue terrible, cuando Fede me contó que estaban mal y que se iban a separar, antes de ir a Carlos Paz, fue un disgusto para mí. Ellos venían de una crisis y él me comenta que posiblemente se iban a separar. Fede tenía pensado ir a Mar del Plata para solucionar la relación con ella pero ahí estalló el tema de los mensajes de chats”, concluyó la conductora.

