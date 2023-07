Una fanática de Nico Vázquez le pidió una foto a un joven creyendo que era él y se volvió viral: la reacción del actor

Nico Vázquez

Los famosos suelen tomarse fotos con sus fanáticos o con gente que los cruza en diferentes espacios públicos, los reconocen y buscan inmortalizar el encuentro para sumarlo al álbum de los recuerdos. Menos común es que los ocasionales encuentros encierren una confusión, aunque tampoco es para espantarse. La sorpresa, la oscuridad, la emoción o la casualidad pueden mover sus fichas y confundir a una persona común y corriente con la celebridad en cuestión.

En las últimas horas ocurrió un hecho de esta índole que no tardó en viralizarse en las redes sociales. Y si bien la joven nunca logró fotografiarse con su ídolo, se llevó como souvenir un divertido encuentro virtual y una promesa a futuro. La chica, Maga según su cuenta de Twitter, fue a un boliche y se encontró con alguien que creyó que era Nico Vázquez. Ni bien lo visualizó, no dudó en pedirle una foto al -supuesto- ex Casi Ángeles, y continuó con celebrando el plan con sus amigos. El problema fue que cuando llegó a su casa, al ver la foto con más detenimiento, se dio cuenta que se había retratado con alguien parecido y no con el reconocido actor.

Sin poder creer lo que estaba pasando, y riéndose de ella misma y su confusión, fu cuando la joven decidió hacer pública la anécdota a través de su cuenta de Twitter. Esta plataforma suele ser terreno fértil para que los usuarios cuenten sus vivencias más insólitas, aún exponiéndose a las críticas que también abundan por estas canaletas.

El tuit de Nico Vázquez respondiéndole a la fan

“Le pedí una foto a un chico pensando que era Nicolás Vázquez y recién me doy cuenta de que no era. Es todo tristeza”, expuso la joven, quien se tapó su cara con un emoji riéndose. Junto a ella, alguien realmente parecido al reconocido actor actualmente protagonista de la obra de teatro Tootsie en el Lola Membrives. A las pocas horas su tweet ya había superado el millón de reproducciones y había sido reposteado por cuentas de famosos o medios masivos quienes tienen llegada casi directa con el actor. También tuvo más de 33 mil “me gusta” y superó los 500 retuits en esta plataforma digital.

A raíz de esta publicación el debate masivo no tardó en llegar y las opiniones cruzadas de los usuarios quienes comenzaron a debatir por el parecido del joven que estaba en el boliche con sus amigos y el famoso actor. “Tremendo el parecido, yo hubiera caído también”; “Me muero lo iguales que son”; “Jajaja, es igual”; “No te juzgo, a simple vista parecía”; “En tu defensa dejame decir que es IGUAL”; “Me podría haber pasado tranquilamente”, fueron algunos de comentarios de los usuarios. Otros pusieron en duda el parecido y hasta apuntaron que el desconocido tenía un aire a Chris Martin, el cantante de Coldplay.

Más allá del debate la historia tuvo un final feliz porque quien se sumó al debate fue el mismísimo Nico Vázquez. El actor se tomó el asunto con humor y propuso una solución para sortear la confusión. “¡Jaja! Hasta yo dudé si era yo. Venite a la puerta del teatro y nos sacamos la foto. Beso grande”, concluyó Nico con buena onda invitando a Maga al Lola Membrives para conocerla.

