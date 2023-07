Pelotero, shows en vivo y un menú temático: el espectacular cumpleaños de la hija de Stephanie Demner y Guido Pella

El espectacular festejo de cumpleaños que le hicieron a Arianna Pella (Video: Instagram)

Arianna Pella conocida popularmente en las redes sociales como “baby Ari” tiene fanáticos y gente que la sigue con tan solo un año de edad. Es que la hija de la influencer Stephie Demner y el tenista Guido Pella cautivó a los usuarios con sus carcajadas, sus siestas interminables y el amor de sus padres, que disfrutan ver cómo crece día a día. Y todos, a la distancia o en el lugar de los hechos, coincidieron en el espectacular festejo de su primer año.

A través de su cuenta de Instagram, Demner mostró detalles inéditos de la intimidad del cumpleaños, como la decoración, los invitados y el espectacular look que usó la cumpleañera. “She’s like a rainbow. Qué lindo es festejar tu vida amor mío”, escribió Stephie ya que Ari lució un vestidito de arcoíris repleto de tul. La publicación cosechó más de 65 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de sus fanáticos, familiares y amigos que le regalaron elogios y felicitaciones.

La bebé lució un vestido con los colores del arcoíris repleto de tul (Instagram)

En diálogo con Teleshow, la influencer reconoció estar muy feliz por este día y a pesar de que mostró la torta en sus redes confesó que no estaba muy al tanto de la situación. “Del festejo no sé mucho porque están organizándolo sorpresa para mí también”, admitió divertida y entusiasmada, en la previa a encontrarse todo el salón decorado.

Ari junto a su mamá Stephanie Demner (Instagram)

Adentro la esperaban un montón de globos, flores y adornos, todo en el mismo tono que el vestido que usó la bebé: con los colores del arcoíris. Además, Stephie explicó la técnica que implementaron con Guido para que su hija no se sienta abrumada por tanta gente. “Cuando llegue y vi todo. Había mucho mucho estímulo, muchas personas (eran aproximadamente 70 adultos y 20 niños)”, comenzó diciendo la influencer y contó cómo se organizó con su pareja para que su hija estuviera tranquila: “Que Ari esté o con vos, o conmigo, a menos que ella quiera ir con alguien”, acordaron.

Así estaba decorado el salón siguiendo con la misma temática (Instagram)

“El entorno tiene que respetar los deseos de los papás y entenderlos. Y si no lo entienden, lo lamento. La idea era agasajarla y que Ari la pase bien, siempre respetándola a ella”, agregó la influencer quien además detalló otras decisiones que fueron tomando: “Hasta le pedimos a los invitados que cantaran bajito el ‘Feliz cumpleaños’. Que no aplaudan fuerte. En un momento post torta algunos querían foto de grupo con Ari y fue un rotundo no”, explicó. Y aprovechó para dejarle un consejo a sus más de un millón y medio de seguidores. “Respeten sus siestas. Sus deseos. Y respeten lo que les hace feliz a ellos. Y si alguien se ofende, que se curta”, señaló tajante.

Arianna en brazos de si papá, el tenista Guido Pella (Instagram)

Hubo globos, actividades para los invitados y hasta un pelotero (Instagram)

Además, la modelo subió un video a su perfil de Instagram compartiendo algunas de las actividades del festejo con sus invitados. Hubo una animación, prepararon algodón de azúcar, hicieron juegos y bailes y los más pequeños tenían sus atriles para pintar. En cuanto a los souvenirs, había golosinas y cookies con el nombre de la cumpleañera, bonetes y un arcoíris en cada una de las sillas.

Todo el salón tenía detalles de arcoíris (Instagram)

“Cómo se disfrutó este cumpleaños, por Dios! Gracias a todos los que fueron parte de este día tan especial; a nuestros amigos, a nuestras familias y a los que trabajaron día y noche por hacer de este un día tan soñado”, escribió Stephie en la descripción del video, como corolario de uno de los días más felices de su vida.

Seguir leyendo: