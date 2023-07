Geraldine Neumann dio detalles del casamiento entre Nicole y Manu Urcera: “No sé si esto podía decirlo”

Geraldine Neumann revelo detalles del casamiento de su hermana Nicole (Video: Intrusos)

Nicole Neumann y Manu Urcera iniciaron el 2023 con un gran proyecto como pareja: él le propuso matrimonio, ella aceptó y desde entonces encararon la organización de la celebración, desde elegir el lugar hasta todo lo que implica llevar adelante una boda. Aunque con el pasar de los días, algunos conflictos se hicieron presentes en la vida de ambos. El piloto, por ejemplo, fue acusado de reaccionar con un golpe de puño en el rostro de un fanático, que posteriormente habría golpeado su cabeza contra el suelo y debió ser hospitalizado.

En el caso de Nicole, el cruce se dio puertas adentro y desde diciembre mantiene un tenso vínculo con su hija mayor Indiana quien decidió irse a vivir con su papá Fabián Cubero y tener el menor contacto posible con ella. A raíz de esto, Neumann tomó la decisión de renunciar a Los 8 Escalones para enfocar sus energías en recomponer el vínculo con la adolescente y, desde ya, continuar con los preparativos de su compromiso con Urcera ya que eso sigue en pie.

Según contaron en Intrusos, la boda está prevista para el 8 de diciembre de este año. Fue Maite Peñoñori, panelista del ciclo de América junto con Karina Iavícoli quienes confirmaron que la pareja quiere realizar la celebración en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, de donde el piloto es oriundo. Además confirmaron que la fiesta tendrá alrededor de 400 invitados. Y que la decoración y la estética de la fiesta estarán a cargo del reconocido ambientador Ramiro Arzuaga.

En ese sentido, este miércoles, Geraldine Neumann, la hermana de Nicole habló con Intrusos y reveló detalles de cómo vienen los preparativos del casamiento. “¿Sabés más de lo que contás?”, le preguntó el cronista del ciclo a lo que ella contestó tajante y filosa “Siempre”. Por su parte, el notero indagó: “¿Qué te pasa por la cabeza cuando escuchás que hablan de tu hermana o, más precisamente, de los problemas que tendría tu hermana”.

“No, trato de ignorarlos. Hay veces que obviamente me da bronca porque se dicen pavadas. Pero bueno, es como que uno ya sabe que es así y está todo bien. Cada uno está haciendo su laburo y es súper respetable. Pero mi único límite es cuando se habla de menores, eso me parece que no da. Ni opinar, ni hacer conjeturas, me parece que no está bueno, porque son cosas muy privadas, donde hay menores involucrados. Las chicas van al colegio...”, sostuvo Geraldine firme sobre la información que trasciende por los conflictos de Nicole con su ex.

Nicole y Geraldine Neumann en la presentación del auto de Manu Urcera (RSFotos)

Sacándola del tema familiar y las internas, el periodista de Intrusos le pidió a la conductora que diera más detalles del casamiento: “Contame tu vestido”, enfatizó. “Lo estamos haciendo con Laurencio Adot. Estamos ahí viviendo. Soy dama de honor. No sé si se puede contar el color. Pero bueno, todos vamos a estar con el mismo color pero cada una con el diseño que quiera. A veces le piden a las damas de honor, todas con el mismo vestido, el mismo diseño, y es medio fiaca porque por ahí no te queda bien ese modelo. Acá es libre, así que... Bueno, no sé si podía contar tanto, pero te lo estoy contando”, admitió con una sonrisa.

“¿Cómo te cae tu futuro cuñado?”, sostuvo el cronista antes de cerrar el móvil. “Bien, re bien. Me cae muy bien. Él y toda su familia, es un amor”, sostuvo contenta por la pareja de su hermana. “¿Con los ojos cerrados le decís, sí, Nicole, este es el hombre para casarte?”, repreguntó el periodista, y ella cerró contundente: “Sí, sí, porque confío plenamente en lo que a ella le hace feliz. Mientras yo vea a mi hermana feliz, siempre la voy a apoyar”.

