Fabian Cubero le hizo un reproche Nicole Neumann: “Tendré a las nenas menos tiempo del que me corresponde”

Indiana salio con Mica Viciconte y Fabian Cubero

La relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero luego de la separación de la pareja nunca quedó en buenos términos, con idas y vueltas respecto de la forma en que se desarrollaba la crianza de sus hijas. Este hecho llegó a su punto máximo y se acrecentó a un límite cuando cuestiones judiciales llegaron a los medios de comunicación. Es que la doctora Lidia Rosenstein, abogada de Fabián Cubero, habló con Georgina Barbarossa en A la Barbarossa, programa que conduce por Telefe, y dio presuntos detalles de la denuncia por violencia psicológica que Indiana habría presentado en contra de la modelo en el Juzgado de Familia N°2 de Tigre. Cabe destacar que la menor vive con su padre desde diciembre.

“Indiana estaba viviendo algo terrible y le pidió a su papá si podía ir a vivir con él. Él le decía que estaba con su mamá y era lo que correspondía, así es el convenio. La niña muy hábilmente grabó a su mamá para poder demostrarle a su papá el maltrato del que era objeto”, comenzó diciendo la letrada en el programa. También apuntó directamente contra Manu Urcera, el novio y futuro marido de Nicole: “En esa grabación hay situaciones donde se escucha decir a un tercero cosas que no son agradables, es una persona violenta que ya tiene dos denuncias en su contra”.

Pese a esta versión que surgió por el lado de Fabián, otra muy distinta hizo eco por el lado de Neumann. Fue el doctor Rafael Cúneo Libarona, el abogado de la modelo quien, en diálogo con Ángel de Brito para LAM explicó y ratificó que la jueza Silvia Celina Sendra nunca dictó sentencia en relación a la demanda en cuestión, y que según la abogada de Cubero está en pleno proceso. Por el momento la menor sigue viviendo con su papá y sin tener contacto con su mamá.

Mica Viciconte y Fabián Cubero junto con sus hijos fueron a ver Disney on Ice

De hecho, en la última gala de los Martin Fierro, en la que APTRA premió a las mejores producciones de la televisión argentina que se llevaron a cabo en 2022, una de las famosas presentes fue Mica Viciconte que estaba nominada y se consagró ganadora por Ariel en su salsa, el programa de Telefe donde ella es panelista desde el primer día. Incluso expresó lo feliz y agradecida que está con este proyecto.

A través de sus redes sociales, Mica mostró la intimidad de su habitación en el Hilton, aclarando que estaba acompañada por Fabián Cubero, Luca el bebé que tuvieron en común e Indiana. En diálogo con Teleshow, Mica contó cómo se organizaron. “Si, fui al hotel con Fabi, Indiana y Luca. Al final de la ceremonia me quedé a dormir porque al día siguiente laburaba”, comenzó diciendo la panelista quien aseguró que su pareja y la joven de casi 15 años estuvieron con él bebé y que se queda esperándola hasta que terminó la premiación.

Actualmente Nicole, que renunció a Los 8 Escalones para atender sus cuestiones familiares, viajó junto a Sienna y Allegra a Disney para descansar y tomarse unos días mientras que Mica Viciconte y Fabián Cubero se mostraron junto con el hijo que tiene en común, Luca, además de Indiana, en una salida familiar a ver una de las funciones de Disney On Ice en la ciudad de Buenos Aires.

Mica Viciconte, junto con Indiana Cubero, Luca y Fabián, en los Martin Fierro (IG micavicciconte)

En Socios del espectáculo, la periodista Paula Varela detalló. “La vi con su hermanito a upa todo el tiempo, me contaba Mica que están muy tranquilos y felices todo el tiempo, viviendo juntos y que después se iban a cenar a un restaurante. La nena con total tranquilidad saludando. la verdad es que la vi muy bien a la nena, pero cuesta creer que esté tan lejos de la madre”.

Por su parte, en las últimas horas Nicole Neumann subió una historia a su cuenta de Instagram con un texto que reza: “Querido Universo, te pido que la justicia divina se instale en mi presente, confío en la sabiduría de mi existencia y que algo nuevo e importante está llegando a mí. Mis pensamientos se manifiestan y mi corazón se encuentra en armonía”.

Además, continuó: “Cerré todos los ciclos donde el aprendizaje era necesario y estoy listo para abrir puertas a todas las nuevas posibilidades que están llegando. Mis emociones sienten la vibración de mis deseos que ya están siendo materializados, apostando que será una semana alineada a la frecuencia de las mágicas y nuevas oportunidades. Que así sea”.

Es en medio de ese panorama que Fabián y Mica tenían previsto comenzar sus vacaciones la noche del domingo 16, acompañados de las hijas del jugador. Sin embargo, el regreso al país de la modelo y Manu Urcera se produjo en las primeras horas del 17, lo que provocó que deban retrasarse los planes, y ante ello, el futbolista se refirió en Intrusos al tema.

Fabián Cubero habló de la relación con Nicole

Al ser consultado sobre lo ocurrido, el futbolista aclaró: “Estoy al tanto que no voy a tener las vacaciones que tenía que tener, pero no pasa nada. Estaba pautada otra cosa pero son cosas que pasan. Tendré menos tiempo a las nenas de vacaciones. Hablo mucho con las psicóloga para tratar de encaminar las cosas”.

Respecto de si cree que se puede llegar a un acuerdo, aclaró: “Hoy en día está complicado, pero seguiremos intentando. Siempre hay cosas, ahora está lo de las vacaciones, después aparece otra cosa y otra cosa... y se vuelve difícil, pero bueno, hay que ser optimista”. Respecto de cómo seguirán los días, aclaró: “Tendré a las nenas menos tiempo del que me corresponde, pero tampoco me voy a hacer mucho drama ya”. Por su parte, Mica Viciconte expresó: “Lo que más me perjudica es que yo pienso en que Luca pueda disfrutar de sus vacaciones, solo eso”.

Seguir leyendo: