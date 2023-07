Es vendedora ambulante, ganó en Los 8 escalones y conmovió a todos con su historia de vida

La historia de la vendedora ambulante en Los 8 escalones

El programa Los 8 escalones (El Trece) se convirtió en un clásico de la televisión. En cada emisión, los participantes deben contestar sobre diversas temáticas para buscar ganar un importante premio de dinero. Este viernes, un concursante llamado Pablo intentó cumplir un nuevo récord, ya que venía arrasando con sus conocimientos y había quedado a la puerta de hacer historia.

El empleado de un laboratorio de una marca de gaseosas logró acumular 9 millones de pesos gracias a su conocimiento. El reglamento le permite a cada ganador volver para seguir ensanchando sus arcas y el hombre intentó quedarse con 12 millones de pesos.

Sin embargo, Pablo no tuvo oportunidad siquiera de ilusionarse con ingresar a los libros del programa, ya que quedó eliminado en la primera ronda. “Hice agua”, admitió el hombre al terminar las dos ruedas y ya con su eliminación sentenciada. “Paradójicamente, el ganador de los 9 millones, que no se los saca nadie, se queda en este escalón”, anunció el conductor Guido Kaczka. En esta emisión, la ganadora fue una participante llamada Marcela, que volvió este lunes para lograr el bicampeonato, pero no pudo cumplir con su objetivo.

En el programa del lunes, fue Soledad quien finalmente obtuvo los 3 millones de pesos y emocionó a todos con su historia de vida. En el ciclo, la participante contó que trabajaba como vendedora ambulante en un food truck, pero aclaró que necesitaba unas instalaciones nuevas. “Cocino en mi casa y llevo. Anteriormente, tenía un gazebo, se me voló y tuve que poner a vender ahí”, explicó. Cuando el conductor le preguntó si cocinaba rico, ella contestó: “Riquísimo. Todos los días nos compran, tenemos muchos clientes”.

Pablo iba por el récord de Los 8 escalones y contestó mal las dos primeras preguntas

Además, la participante manifestó que en el caso de que ganara el premio, iba a intentar independizarse y tener su propio food truck con instalaciones nuevas. Se definió a sí misma como una mujer tímida y callada. En el plano personal, reveló que es mamá de tres varones y que está muy enamorada de su actual pareja, a quien definió como un hombre muy charlatán.

Durante el ciclo, Soledad fue contestando de manera correcta hasta llegar al último escalón, en el que empató con otro concursante. La jurado Carmen Barbieri les preguntó qué edad tenía el reconocido actor Peter Lanzani. La vendedora ambulante contestó 33 años y aunque se equivocó por un año menos, acertó por aproximación y se consagró ganadora.

A continuación, Guido celebró con mucha emoción el triunfo de la participante y señaló: “Vendedora ambulante, hace milanesas, tortilla de papa, pizzas, empanadas, choripán, todo lo mejor dice. Vive en Pablo Nogués, está en pareja con Juan Manuel y los tres millones serían para su trabajo, para hacer instalaciones, poder cocinar en el mismo lugar. ¡Uno, dos, tres millones!”.

En el final, Soledad se emocionó hasta las lágrimas y aseguró: “No tengo palabras, es un sueño estar hoy acá para mí con lo difícil que está mi vida... No sé qué más decir, con los nervios que tengo”. Luego, agregó: “Me anoté un día a la mañana, no pensaba que me iban a llamar y hoy estoy acá y les agradezco por la oportunidad que me están dando”. Por último, aseguró que regresaría al ciclo para competir nuevamente en búsqueda de duplicar su premio.

