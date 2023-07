El crudo documental de Cande Molfese en el que se mostró sin filtros: la incertidumbre laboral y el peor temor

Cande Molfese habla de la frustración

Los números de audiencia del canal de streaming Loft, una creación en conjunto entre la actriz e influencer Cande Molfese y su pareja, el actor Gastón Sofritti, no fueron los esperados, por lo que a pocos meses de su estreno confirmaron su cierre hasta un próximo aviso. A raíz de esta situación, la actriz materializó las frustraciones por lo ocurrido a través de un video en el que va más allá y reflexiona sobre la profesión.

La frustración. Así, directo y sin vueltas es el nombre del proyecto que muestra los últimos días de transmisión de su canal de streaming. El material también le hace lugar a sus miedos y al intento de encontrar algunas respuestas, en charlas con su madre, su hermana, una amiga y hasta su novio, con el que inició una relación a mediados del año pasado y con quien ya realiza planes de casamiento.

“Buenos Aires. Junio 2023. Me siento frustrada, confundida”, escribe Molfese en el bloc de notas del teléfono celular, para luego cambiar las últimas dos palabras: “Como el orto”, para anticipar el tono que utilizará a lo largo de la grabación para referirse a los sentimientos por los que está transitando. El llanto, tirada en el sillón, no tarda en llegar. “Estoy insegura, no sé, yo no estaba así. No sé, como que me doy cuenta que es re boludo que me afecte que alguien no vea las historias. Lo pensás y decís ‘Cande, por favor’. Después decís, ‘bueno, tranquila, me abrazo, es mi trabajo, es lógico que me afecte’. Pero de repente sentís que tenés una nube negra y todo lo que siento que vengo haciendo es como un error tras un error y otro, y otro, y otro, y que no puedo salir. Esa es mi sensación hoy. El miedo que me da esta carrera, es desaparecer”. Con lágrimas en los ojos, le expresa a Gastón los sentimientos, y él la incentiva explicándole que ella se jugó por un proyecto personal.

Luego llegaría el turno de la madre, Lilo, a quien se encuentra para una charla en Borja, el café de especialidad que la influencer tiene en la Ciudad de Buenos Aires. “Lo de Loft me tiene como el orto, es que me angustia que me vaya mal”, explica la joven, y su mamá trata de explicarle que las nuevas generaciones no admiten frustraciones. Tras ello, aparecería su hermana en escena, Cou, su socia y manager, quien aclara que tomó ese rol desde 2013 aproximadamente, cuando a partir de los videos que subía la influencer a YouTube comenzaron a aparecer oportunidades de negocios.

Gastón Sofritti y Cande Molfese se comprometieron y pronto llegaría el casamiento

“Molfese es el terror de los streamings”. Las palabras de Adrián Pallares en un segmento de Socios del espectáculo son replicados por la actriz al momento de graficar el cierre de la plataforma, además de sumar algunos de los duros comentarios que recibió en ese tiempo. “Me aburre muchísimo, siento que es una charla en su jardín de Nordelta”, o “hizo todo mal bajándose de un éxito por el novio”.

Las charlas con su hermana continúan, y los proyectos, pese a todo, no dejan de aparecer: “Me llamaron del Bailando, me parece que no es el momento, y después me llamaron para una serie que está buena. Ahí me pasó la sinopsis y me pasó los dos primeros capítulos. El personaje está bueno porque es como una ayudante de cocina. Lo que hiciste en Barras, la verdad es un fuegazo, lo que conseguiste como actriz a mí me impresiona”, la incentiva la hermana.

De esa forma se refiere al fenómeno Barrabrava, la ficción protagonizada por Gastón Pauls y Matías Mayer, que se adentra en el mundo de los que mueven los hilos de los hinchas de un club, un drama en el que el deporte queda de lado, y afloran la traición y la ambición de poder. “Superó todo, es la mejor experiencia que viví en mi vida a nivel laboral”, reveló ella.

Las imágenes vuelven a mostrarla tirsa en el sillón hablando con Gastón Soffritti: “Yo estoy medio traumadita, Estoy tratando de fingir demencia pero hay una cuestión eyectándose. El mismo tema, monotema, que vengo hace 242 meses. me preocupa por momentos. No entiendo por qué no termina de despegar, y no sé si en algún momento va a despegar”, ante la atenta mirada de él, en silencio. “¿Qué es lo peor que puede pasar”, es la pregunta siguiente, tras lo cual llegan las imágenes de ella embarcando en un viaje a Barcelona, mientras de fondo se puede escuchar el audio cuando se confirmaba el cierre de Loft, en principio, de forma momentánea.

En las primeras horas de este martes, la actriz explicó que la idea de documentar sus sentimientos de primera mano en video, que ella misma llama “experimento”, lo empezó a cranear hace un mes y medio”. Donde, asegura, se muestra tal cual es y tal como le suceden las cosas. Y del que anticipa más capítulos en sus redes sociales.

Seguir leyendo: