Edith Hermida se separó de Mariano Tabares: “Mejor cada uno por su lado”

Edith Hermida terminó su relación con Mariano Tabares (Video: Socios del Espectáculo, ElTrece)

El encargado de sacar a la luz la ruptura no fue otro más que Beto Casella, quien en un móvil con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich para Socios del Espectáculo, por ElTrece, aseguró que una de las panelistas de Bendita, su programa de El Nueve, se había separado. Y desafió a los conductores a averiguar de quién se trataba en el lapso de 24 hs. Sin embargo, a los pocos minutos, los periodistas confirmaron que quien estaba, nuevamente, en el bando de las solteras era Edith Hermida.

“Estoy grande para que me hagan planteos”, dijo la locutora mediante un mensaje. Y, en ese momento, se dispararon todo tipo de especulaciones en relación al motivo que la habría llevado a decidir ponerle punto final a la relación que había comenzado hace pocos meses con su productor radial, Mariano Tabares, con quien incluso se había ido de vacaciones a Brasil a principios de marzo.

En diálogo con Teleshow, Edith confirmó la ruptura pero no se mostró apenada por la situación. “Todo bien, pero mejor cada un por su lado”, dijo. Y luego ahondó en detalles asegurando: “Estábamos bien, pero me parece que yo quería un estilo de noviazgo y él quería otro estilo”. Cabe recordar que, además de sus múltiples trabajos en radio y televisión, Hermida está de gira con su unipersonal, Teneme paciencia, y no cuenta con demasiado tiempo libre como para dedicarle a la pareja.

Edith Hermida junto a Mariano Tabares (Foto: Instagram)

Un año antes, Edith había confirmado su separación de Roberto Batata Fernández tras 18 años en pareja y una hija en común, Amparo. En ese momento, la locutora que también es madre de Paloma de una pareja anterior, no parecía muy interesada en ponerse de novia. Pero, meses atrás, sus compañeros de programa decidieron armarle un perfil de Tinder y lo presentaron en el Instagram del ciclo.

“Lo prometido es deuda, durante La Previa de Bendita -una referencia al clásico segmento que sale todos los miércoles en el canal oficial de YouTube del ciclo- armamos un perfil de Tinder para La Chiru y esto salió”, dijeron en referencia a Hermida. Y presentaron la imagen lookeada como en la aplicación, con sus botones característicos y los datos de la conductora -Edith, La Chiru, Hermida, 52 (años)- sobre una imagen de ella en traje de baño, disfrutando de un día pleno de verano sobre la cubierta de un yate.

“Consultas por DM”, remataron en la primera parte de la publicación. En la siguiente, la presentaban con una foto un poco más jugada, con un escotado vestido de dormir posando sobre una cama de manera sensual. “Soy una disfrutadora serial de la vida”, se leyó como primer epígrafe y como textual atribuido a Edith. Y luego, parte de los requisitos: “Busco hombres de entre 30 y 60 años. Es fundamental que tengan buen humor y que se rían de mis chistes”. “No pueden ser amarretes y tienen que ser caballeros”, se manifestó en el final de la publicación como el último de los requerimientos para los pretendientes.

Lo cierto es que, para entonces, Edith ya había encontrado el amor en su productor de Radio 10, 14 años menor que ella, con quien Juariu la descubrió por una foto que había subido en sus redes sociales durante sus vacaciones. Y luego fue Tabares el encargado de confirmar la relación en una improvisada entrevista en Radio One. “Ella a mí me hace brillar, me pone contento, cosa que no me pasa seguido. Y si yo puedo hacer lo mismo con ella, bienvenido sea. Genial”, dijo entonces el muchacho.

