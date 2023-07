Así fue el regreso de Mariana Fabiani con la octava temporada de DDM

Comenzó El Diario de Mariana en América

Mariana Fabbiani regresó este lunes 17 de julio a las 14:30 hs. con la octava temporada del Diario de Mariana (DDM), tras poco más de dos años sin estar en la pantalla de la televisión de aire. Una vez más la conductora vuelve a estar frente al tradicional magazine que toca noticias de actualidad y espectáculos.

“Muy buenas tardes a todos, felizmente estamos todos acá, porque la verdad fue una espera larga”, aseguró la presentadora de televisión. “Estoy muy emocionada de arrancar esta octava temporada de DDM en este canal hermoso y que me han recibido tan lindo, muchas gracias”, agregó muy conmovida.

Luego, Mariana aprovechó para agradecer a su equipo de panelistas conformado por Ceferino Reato, Elba Marcovecchio, Franco Torchia, Pepe Ochoa, Octavio Majul, Mariano Yezze, Andrea Taboada y Martín Candalaft. “Tengo un equipo increíble, profesionales de lujo que me rodean, ya los va a ir conociendo de a poco”, explicó.

Mariana Fabbiani y Gloria Romero (captura)

Mirando a cámara, la conductora presentó a su primera invitada en su debut: “A DDM ya lo conocés, es la actualidad pura en todas sus formas. Hoy tenemos aquí a Gloria Romero, la mamá de Cecilia (Strzyzowski). Es el caso que tiene conmocionado al país por el nivel de violencia, crueldad, y de impunidad que lo rodea. Es la primera vez que está en un estudio de televisión en Buenos Aires”.

De esta manera, Fabbiani tuvo un mano a mano con Gloria, al cumplirse 45 días de la desaparición y presunto femicidio de su hija. En la investigación de la causa, los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Jorge Gómez y Nelia Velázquez acusaron por homicidio agravado a Marcela Acuña, su esposo, Emerenciano Sena, y su hijo, César.

Gloria también se encuentra en Buenos Aires para encabezar este lunes una concentración en la Casa de la Provincia del Chaco y reclamar justicia por Cecilia. Horas después de aterrizar en Aeroparque, Romero aseguró a Infobae: “Vengo a pedir que el Poder Judicial sea independiente de Poder Ejecutivo, que Capitanich les largue la protección a los Sena que siguen siendo presos VIP. Están en una oficina escribiendo cartitas. Pero yo voy a seguir luchando hasta que se pudran en la cárcel”.

Gloria llegó a Buenos Aires, acompañada por su otra hija, Ángela, y una amiga que es abogada. Luego de entrevista con Mariana, llevarán a cabo un acto que comenzará a las 18 horas en Avenida Callao 322, en el barrio porteño de Balvanera. Será la primera concentración fuera de la provincia de Chaco. “Esta vez no fui yo la que organizó el evento, sino que la convocatoria la realizaron distintos movimientos, entre ellos las Madres del Dolor, luego de que se enteraron que estaría en Buenos Aires”, explicó Gloria.

Los últimos días para la mamá de Cecilia fueron más duros de lo habitual. Los restos de sangre hallados en el piso de la casa del clan Sena y en un colchón y una cama, que luego se comprobó que se correspondían con el ADN de su hija. “Si bien desde el primer momento supe que mi hija estaba muerta, la realidad es que no estaba preparada para la confirmación del hallazgo de su sangre: me shockeó mucho”, afirmó al respecto.

Tras la novedad, la madre de Cecilia fue a pasar unos días a la ciudad de Bella Vista, en la provincia de Corrientes, donde descansó “en la orilla del río”. “Necesitaba alejarme. Realmente no estaba preparada para recibir esa noticia. César se cansó de contarnos que, por el arte marcial que practicaba, podía matar a alguien sin que sintiera dolor. Ahora, de repente, me entero que carneó a mi hija como a un animal. Eso me destruyó. Todavía no entiendo por qué lo hizo, le preguntaría por qué con tanta saña y premeditación”, cerró. Durante la entrevista, el programa alcanzó picos de 4,1 puntos de rating.

