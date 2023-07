Benjamín Vicuña analizó en vivo su discurso en los Premios Martín Fierro: “No estuvo tan mal”

Benjamín Vicuña habló de su agradecimiento en los Martín Fierro (Video: A la Barbarossa, Telefé)

Una semana después de haber recibido el Premio Martín Fierro como mejor actor protagónico por su rol en El Primero de Nosotros, Benjamín Vicuña volvió a ver el discurso con el que agradeció el galardón y que tan comentado fue a lo largo de estos días. Y, ya más tranquilo, aseguró que “no estuvo tan mal”. Es que, más allá de sus sentidas palabras en relación a su familia, sus compañeros de trabajo y el país que lo cobijó, el chileno dijo que la Argentina le había dado “un amor” y, como era de esperar, todas las miradas se dirigieron a su ex, Carolina Pampita Ardohain, también presente en la ceremonia del Hotel Hilton. Y eso motivó que nadie le prestara debida atención al resto de su mensaje.

“Qué lindo. Muchas gracias por ese abrazo hermoso”, dijo sobre la calidez que recibió por parte de sus compañeros en la mesa antes de subir al escenario. Y siguió: “Muchas gracias APTRA, muchas gracias a los que votaron, a los que no votaron, gracias al público que son principalmente las personas por las que trabajamos”. En seguida, el chileno hizo referencia a la fecha, 9 de Julio, Día de la Independencia argentina, y agregó: “Muchas gracias a este país, apropósito de esta fecha tan importante, que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos...Me dio un amor...¡Me dio tantas cosas!”.

Sin poder contener su sonrisa al notar lo que luego definió como un “furcio”, Vicuña siguió con su agradecimiento. “Lo quiero compartir con mis compañeros de terna que nos ayudaron con esta historia. También quiero compartir este premio con mi familia chilena, con mis padres. Y compartirlo, o más bien hacer un homenaje a todas las personas que luchan día a día con una enfermedad. Sé que no es el lugar correcto porque es una fiesta, pero no hay que evitar estos temas que son parte de la vida. La muerte es parte de la vida y esta serie tuvo los huevos para contarlo en el prime time, en televisión abierta”.

Y concluyó: “Este regalo es para las personas que luchan, pero también para los que acompañan. Porque muchas veces no sabemos cómo acompañar en un tremendo dolor que miramos al cielo con más preguntas que respuestas. Gracias por invitarme a hacer una serie que por momentos da significado, relevancia y sentido a lo que hacemos los actores: a contar historias de verdad que significan también un debate en las casas, una reflexión. De eso se trata la vida, que tiene un principio y un final, y por eso es hermosa. Y de eso se trata la amistad, de acompañarnos y tener un lindo regreso a casa. Muchas gracias”.

Benjamín Vicuña recibiendo su Premio Martín Fierro

Lo cierto es que este domingo, en un especial de Telefe de A la Barbarossa: edición Martín Fierro, Vicuña pudo ver completo el tape en el que recibía su premiación. “Ahora uno lo ve más tranquilo, qué bonito. ¡No estuvo tan mal el discurso!”, dijo de inmediato. Y luego explicó: “Dije lo que tenía que decir en el momento preciso, con la emoción, con los nervios...Me emociona ver a mi hijo (Bautista) ahí, fue hermoso tenerlo cerquita. A Lucho (Castro) con esos abrazos. De verdad, no había visto este pedazo y, con cierta distancia, digo: ‘Fue espectacular’”.

Y siguió: “Para los que no saben, uno va con una chance de ganar y de no ganar. Era mi tercera o cuarta nominación. Y, cuento corto, uno no prepara un discurso. Me da pena el chiste, el fake o como se llame de este pequeño furcio, polémico, porque se pierde el sentido de lo que quise decir que me parece que es más importante y que tiene que ver con el contenido del programa y con una dedicatoria real. Porque todos los que estamos acá tenemos algún pariente, familiar o amigo enfermo. Y me parece que ese era el contenido de lo que yo quería regalar esa noche”.

En ese sentido, el actor reconoció que si bien se entendió lo que dijo, el mensaje “se lo comió” la mención al “amor” en relación a su ex. “Así como con mucho respeto el mejor programa es Gran Hermano al lado del nuestro, que está todo bien, el chiste, el fake, la equivocación o lo que sea, que tuvo muchas interpretaciones y no le voy a dar más vueltas, se comió lo que yo reamente quería acentuar”.

Cabe señalar que Vicuña estuvo 10 años en pareja con Pampita, con quien tuvo a Blanca (que falleció en 2012), Bautista, Beltrán y Benicio, y luego tuvo una relación de 5 años con Eugenia China Suárez, con quien tuvo a Magnolia y Amancio. “Ya lo he hablado mucho. Las madres de mis hijos por supuesto que son fundamentales en la carrera de cualquier persona. Ahora mismo yo estoy viajando y mi tesoro, mi familia, que son mis hijos, se quedan con ellas. Entonces hay una apuesta ahí y un agradecimiento también a ellas”, dijo el actor. Y dejó en claro que aunque la relación con sus exs no es idílica, intenta cuidarla por el bien de sus chicos.

