La frase que Manuel Urcera le habría dicho a Indiana mientras vivía con Nicole Neumann

La frase que Manu Urcera le habría dicho a Indiana Cubero

Nicole Neumann atraviesa una crisis con su hija Indiana, la mayor de las tres que tuvo durante su relación con Fabián Cubero. En diciembre pasado, la adolescente de 15 años decidió dejar la casa materna que compartía con sus hermanas Allegra y Sienna para irse a vivir con su papá, su madrastra, Mica Viciconte y el hijo de ambos, Luca. Incluso, trascendió que el conflicto entre madre e hija estaría en la Justicia, ya que Indiana habría pedido protección contra violencia familiar.

En el ciclo Socios del espectáculo (El Trece), la periodista Paula Varela contó una supuesta frase que Manuel Urcera, el futuro marido de Nicole, le habría dicho a Indiana mientras vivía con ellos. Como consecuencia de esos dichos, se habría generado un quiebre en la relación con la modelo y la joven “decidió alejarse”.

“La relación con su hija está muy, muy complicada. La nena no quiere saber nada”, señaló la panelista sobre el vínculo entre Nicole y su primogénita. Además habló de la carta que Indiana le había escrito a Manuel, titulada “Mi persona favorita”, y que la modelo había publicado en Instagram: “La nena escribió una similar a toda la familia, como a Mica Viciconte, pero Nicole decidió publicar solo esa”, aseguró.

La carta que Indiana Cubero escribió sobre Manu Urcera previo a la pelea con Nicole Neumann (Instagram)

Además, Paula manifestó: “Al principio (Urcera) era amoroso y, desde que están en la convivencia, él no se banca la cosa de los adolescentes y ha tenido comentarios muy desafortunados para con la menor, que Nicole no ha sabido enfrentar como madre y poner un límite”. Luego, agregó: “Así, la nena decidió alejarse. Por palabras como: ‘Sos una mediocre’ o ‘así no vas a llegar a ningún lado’”, atribuidas al piloto.

Cabe recordar que Cubero fue quien confirmó la crisis entre Indiana y la modelo durante una entrevista que le dio a la revista Pronto. “Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo, que soy su papá, porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo”, aseguró el exjugador de Vélez.

Además, detalló que la adolescente tiene contención profesional: “Si bien está bien, está yendo a una psicóloga y ahí tiene su espacio de diálogo con una profesional. Igual no arrancó a raíz de este tema. Siempre fue a terapia, hace muchos años ya”. Luego agregó: “La apoyo y también me gustaría que tenga una historia familiar linda, como la que tuve yo con mi familia. A Indiana la veo contenta, está viviendo conmigo y la apoyo en sus decisiones pero me gustaría que tenga una historia linda con toda la familia”.

“Hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá Indi y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste”, cerró el deportista.

