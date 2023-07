El drama de Tamara Bella con su beba de un mes internada en neonatología: “Estoy sola con todo, al padre no le importa”

Tamara Bella junto a su hija Bruna

“Son días muy terribles”, se sincera Tamara Bella con Teleshow y cuenta que su hija Bruna, de un mes, está internada en la sala de neonatología del Sanatorio Otamendi, en donde nació el pasado 14 de junio. Según el relato de la periodista, la beba presentó fiebre alta y los profesionales decidieron dejarla en observación mientras le hacían los estudios necesarios hasta determinar su cuadro. Finalmente, le diagnosticaron influenza y comenzaron a tratarlo. “Por fortuna la llevé a tiempo”, destaca la panelista que decidió instalarse en un hotel en Capital Federal para poder estar más cerca de la institución médica.

Es que Bella y sus hijas -también es madre de Renata, que el mes que viene cumple 15 años y es fruto de una relación anterior de la panelista- viven en una casa dentro de un barrio privado de Pilar en la que convivía con su ahora exmarido, el psicólogo Pablo Vázquez, a quien denunció por violencia de género cuando se separó durante el embarazo después de siete meses de matrimonio. “No sé cómo voy a hacer. No puedo estar aislada de todo el mundo. Estoy sola con todo, sola”, agregó Tamara desde la sala de neonatología a la que le permiten ingresar para amamantar a su beba que este miércoles amaneció sin fiebre.

Si bien aún los médicos no le hablan de una posible fecha de alta, desde la administración se comunicaron para indicarle los gastos que tiene que pagar por los días de internación de Bruna en neonatología. Motivo por el cual Tamara se volvió a comunicar con su exmarido. Antes lo había hecho para informarle que su hija estaba internada -”no le importó en absoluto”-, afirmó- y luego para se hagan cargo juntos de lo que debe abonar.

Tamara Bella con su hija Bruna en brazos

“Le dije que me ayude a pagar el sanatorio porque es de forma particular, ya que Bruna todavía no tiene obra social, están haciendo los trámites. Le dije que yo no puedo afrontar todos los gastos porque cada día en neo es mucho dinero. Y me dijo que no tiene y que lo resuelva”, contó la panelista sobre el diálogo que mantuvo con Vázquez.

“Entonces, si yo no tengo plata, a la beba no le van a poder dar el alta. Le estoy pidiendo a todos mis amigos, a toda mi gente. Me están prestando de a puchitos”, agregó Tamara Bella sobre la situación que atraviesa por estas horas en las que está pendiente de la salud de su hija.

Semanas antes de dar a luz a Bruna, cuando transitaba el octavo mes de embarazo, Tamara Bella había contado el drama económico que vivía por ese entonces cuando trabajaba de lunes a lunes para poder solventar los gastos del parto y la internación. “Voy a trabajar hasta que el cuerpo me lo permita”, aseguraba la panelista de Qué pretende usted de mí, de lunes a viernes de 14 a 16, y de Enredada a las 19hs (ambos en el Canal de la Ciudad), y quien también es parte de La Tarde del Nueve, los sábados y domingos de 14 a 18 por El Nueve.

Bruna, la hija de Tamara Bella y Pablo Vázquez (Instagram)

Semanas atrás, cuando anunció el nacimiento de su segunda hija, Tamara Bella escribió un conmovedor posteo en sus redes sociales en el que además, contó que por ese entonces la beba estaba internada en terapia. Luego de un día en cuidados intensivos, Bruna se recuperó y volvió a los brazos de su madre. “Nunca creí que podía amar tanto a otra personita además de Renata y sí, les juro que se puede y de la misma manera”, escribió aquellos días la panelista en su cuenta de Instagram.

“Tiene las pestañas más largas y hermosas que vi en mi vida al igual que su hermanita Renata. Sus ojos son del color del cielo y su piel tiene un perfumito que me da paz”, agregó Tamara visiblemente emocionada.

Tamara Bella junto a sus dos hijas: Renata y Bruna

Seguir leyendo: