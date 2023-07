Camila Homs sorprendió con una romántica foto acompañada del futbolista José Sosa

La primera imagen de Camila Homs a los besos en un boliche con José Sosa, cuando la relación no había sido blanqueada

Los primeros días de junio finalmente Camila Homs se mostró por primera vez muy romántica junto a José Sosa, el futbolista de Estudiantes de La Plata con el que había sido vista en un boliche meses atrás. “Estoy muy bien acompañada, nos estamos conociendo”, aseguró entre risas cómplices en Socios del espectáculo apenas horas antes, sin dar más detalles de su relación amorosa ni mencionar al futbolista con pasado en la Selección.

Sin embargo, horas después la modelo compartió una foto en la que se mostró dándole un beso al jugador. El lugar elegido para oficializar el romance fue un bar ubicado en Palermo, al que la joven salió con algunas de sus amigas más íntimas. En un principio se creía que la pareja iba a confirmar su amor en la pista del Bailando 2023, donde Homs debutará como participante. Sin embargo, la ex de Rodrigo de Paul ya no oculta su amor e hizo público el noviazgo.

Días después, otra fotografía en blanco y negro sería compartida por la influencer y ocurrió el día en que el joven festejaba un nuevo cumpleaños. “Feliz cumpleaños, mi amor. Que seas feliz siempre”, escribió ella en la instantánea donde se los ve a ambos a punto de darse un beso.

El romántico vídeo de Camila Homs y José Sosa

La mujer se muestra cada vez más enamorada del futbolista e incluso subió un video a sus historias de Instagram donde se los puede ver muy felices y compartiendo un grato momento. “Hola potro mío”, le escribió Homs a su novio en el video. Allí se los puede ver en un bar disfrutando y pasando un buen momento. Él pensó que se estaban por sacar una foto y cuando se dio cuenta que era un video, se sonrieron de manera cariñosa.

Además de estar disfrutando de este presente amoroso con el futbolista de 38 años, Homs tiene un nuevo desafío profesional en el corto plazo: participar en el ciclo que conducirá Marcelo Tinelli por la pantalla de América. Durante su visita a Noche al Dente, la modelo contó por qué le había costado decidirse.

“Me llegó la propuesta y yo me abrumé, pensé que era un montón para mí”, admitió. “Me gusta bailar, nunca lo hice profesionalmente y mi primera respuesta fue ‘no’”, agregó, y contó qué la llevo a cambiar por el “sí”: Mi representante me decía que alguna vez lo tenía que hacer, y después tuve una reunión con las coachs, y bueno, ¿por qué no probar? El miedo es estar expuesta, y ahora como que ya me relajé, voy a dar o mejor de mí y voy a aprender a bailar”, prometió.

Camila Homs y José Sosa, en una imagen compartida por la modelo

Cabe recordar que, en respecto a la exposición pública que se avecina, trascendió una información que no la favorece. Fueron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich quienes mostraron en Socios del Espectáculo la nueva medida cautelar que De Paul le inició a raíz de su confirmación para la pista de Tinelli. “La señora Camila Homs deberá abstenerse de difundir, publicar, divulgar, mencionar en forma figurada o de cualquier manera… en medios gráficos, radiales, televisivos, redes sociales, portales, plataformas digitales cuestiones relativas a expedientes de alimentos, compensación económica, medidas cautelares y conexos…'”, leyó Lussich.

Es en medio de este panorama que la modelo contestó la pregunta de uno de sus seguidores en instagram, quien consultó respecto de si tenía novio, a lo que la respuesta positiva fue acompañada de la captura de su pantalla de inicio del celular, que la muestra en una romántica escena junto con el deportista conocido como “El Principito”, abrazados y con los ojos cerrados.

