Las confesiones de Cami Homs: de la intimidad con José Sosa a su preferencia por Lali Espósito o Tini Stoessel

Camila Homs habló de todo con Fer Dente (América)

Semanas atrás se confirmó que Camila Homs está en pareja con el futbolista José Sosa, actual jugador del club Estudiantes de La Plata. De esta manera, la modelo parece apostar nuevamente al amor, luego de su escandalosa separación de Rodrigo De Paul, el padre de sus hijos quien está de novio con la cantante Tini Stoessel, y del posterior romance con Charly Benvenuto.

Desde la confirmación de la nueva relación, la pareja se muestra sin tapujos en las redes sociales, compartiendo imágenes y con demostraciones de cariño. En los últimos días, por caso, Homs le dedicó un mensaje cariñoso en un día muy especial. “Feliz cumpleaños, mi amor. Que seas feliz siempre”, escribió la influencer al publicar en su cuenta oficial de Instagram una foto romántica en blanco y negro, en la que se los ve a ambos a punto de darse un beso.

Además de estar disfrutando de este presente amoroso con el futbolista de 38 años, Homs tiene un nuevo desafío profesional en el corto plazo: participar en el Bailando 2023, que conducirá Marcelo Tinelli por la pantalla de América a partir de julio. Durante su visita a Noche al Dente, la modelo contó por qué le había costado decidirse.

“Me llegó la propuesta y yo me abrumé, pensé que era un montón para mí”, admitió. “Me gusta bailar, nunca lo hice profesionalmente y mi primera respuesta fue ‘no’”, agregó, y contó qué la llevo a cambiar por el “sí”: Mi representante me decía que alguna vez lo tenía que hacer, y después tuve una reunión con las coachs, y bueno, ¿por qué no probar? El miedo es estar expuesta, y ahora como que ya me relajé, voy a dar o mejor de mí y voy a aprender a bailar”, prometió.

Rodrigo De Paul le puso una cautelar a Camila Homs (Video: Socios Del Espectáculo)

Cabe recordar que, en respecto a la exposición pública que se avecina, trascendió una información que no la favorece. Fueron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich quienes mostraron en Socios del Espectáculo la nueva medida cautelar que De Paul le inició a raíz de su confirmación para la pista de Tinelli. “La señora Camila Homs deberá abstenerse de difundir, publicar, divulgar, mencionar en forma figurada o de cualquier manera… en medios gráficos, radiales, televisivos, redes sociales, portales, plataformas digitales cuestiones relativas a expedientes de alimentos, compensación económica, medidas cautelares y conexos…’”, leyó Lussich.

De vuelta al programa conducido por Fer Dente, la modelo rememoró su pasado acompañando a De Paul: “Yo me fui muy chica, a los 18, 19 años estuve dos años yendo y viniendo a Valencia, después estuve seis meses acá y me fui para Italia, que fue donde más estuve, 5 años. Me dio la posibilidad de crecer, pasé unos años maravillosos, viví experiencias hermosas. Mi mayor sueño era ser mamá joven, así que hoy puedo decir que lo cumplí y es hermoso”.

Respecto al sacrificio de salir del país siendo tan joven y elegir esa nueva vida, explicó: “Miro para atrás y el rol de la mujer en ese tipo de parejas es clave. Yo me fui muy chica y tenía que levantar mi hogar, mi casa, mi todo, yo sola, porque el jugador trabaja, pero no me arrepiento de nada de lo que hice, yo estaba segurísima. Yo anhelaba muchísimo estar afuera, vivir esa experiencia, me encanta viajar, así que cada vez que podía trataba de hacer esas escapadas porque en Europa en una hora estás en cualquier lado”, explicó También se refirió al día a día como pareja de un jugador de fútbol, detallando que la mujer es el sostén del hogar: “Ellos tienen días buenos o días malos y vos estás ahí, sos la que siempre está”.

Sin embargo, pese a estar relajada y contestar todas las preguntas que se le hacían, hubo una por la que no pudo decidirse. “¿Chape tour o la Triple T?”, preguntó Dente en referencia a Lali Espósito o Tini Stoessel, pero la modelo mantuvo el silencio con una sonrisa cómplice. En cambio, no ocultó detalles íntimos de su vínculo con José Sosa: “Yo soy más fogosa, creo... pregúntenle a él. Me gusta”.

