El romántico video de Cami Homs y su nuevo novio, José Sosa: “Hola potro mío”

El romántico vídeo de Camila Homs y José Sosa (Instagram)

Camila Homs se muestra cada vez más enamorada del futbolista que actualmente es jugador en Estudiantes de La Plata, José Sosa. Incluso, este viernes, la influencer subió un video a sus historias de Instagram donde se los puede ver muy felices y compartiendo un grato momento.

“Hola potro mío”, le escribió Homs a su novio en el video. Allí se los puede ver en un bar disfrutando y pasando un buen momento. Él pensó que se estaban por sacar una foto y cuando se dio cuenta que era un video, se sonrieron de manera cariñosa. Actualmente la modelo se encuentra sin sus hijos ya que Francesca y Bautista viajaron a Madrid con su abuela, es decir, la madre de Rodrigo De Paul para reencontrarse con su papá que actualmente está de vacaciones en España acompañando a su novia Tini Stoessel por este país europeo.

Aunque cabe destacar que este no es el primer posteo que tienen en común. Hace unas semanas y a través de sus redes sociales también, Homs le dedicó un mensaje cariñoso a su actual pareja en un día muy especial. “Feliz cumpleaños, mi amor. Que seas feliz siempre”, escribió la modelo al publicar en su cuenta oficial de Instagram una foto romántica en blanco y negro, en la que se los ve a ambos a punto de darse un beso.

La modelo se muestra cada vez más enamorada del futbolista a quien conoció tras su regreso a Buenos Aires (Instagram)

Su corazón está en orden, pero Camila también se encuentra en un muy buen presente profesional. Desde ya que se la puede ver disfrutando de este presente amoroso con el futbolista de 38 años, aunque deberá paralelamente enfocar sus energías en la danza y que tiene un nuevo desafío laboral en el corto plazo: participar en el Bailando 2023, que conducirá Marcelo Tinelli por la pantalla de América y que comienza a la brevedad.

También hace unos días fue la primera vez que Homs se animó a hablar públicamente sobre su pasado con Rodrigo De Paul de una manera más extensa. Fue en Noche al Dente donde recordó la vida que llevaron y qué rol ocupaba ella en su vida.

”Yo me fui muy chica, a los 18, 19 años estuve dos años yendo y viniendo a Valencia, después estuve seis meses acá y me fui para Italia, que fue donde más estuve, 5 años. Me dio la posibilidad de crecer, pasé unos años maravillosos, viví experiencias hermosas. Mi mayor sueño era ser mamá joven, así que hoy puedo decir que lo cumplí y es hermoso”, sostuvo la influencer en diálogo con Fer Dente para el programa que conduce por América.

Además, reconoció: “Miro para atrás y el rol de la mujer en ese tipo de parejas es clave. Yo me fui muy chica y tenía que levantar mi hogar, mi casa, mi todo, yo sola, porque el jugador trabaja, pero no me arrepiento de nada de lo que hice, yo estaba segurísima. Yo anhelaba muchísimo estar afuera, vivir esa experiencia, me encanta viajar, así que cada vez que podía trataba de hacer esas escapadas porque en Europa en una hora estás en cualquier lado”, explicó. Y también se refirió al día a día como pareja de un jugador de fútbol, detallando que la mujer es el sostén del hogar: “Ellos tienen días buenos o días malos y vos estás ahí, sos la que siempre está”.

