La insólita anécdota de Sandra Callejón con sus dientes: “Se los comió el perro”

La bizarra anécdota de Sandra Callejón con sus dientes

Desde Córdoba, Sandra Callejón estaba dando una entrevista a Intrusos (América) después de la polémica familiar que se generó por su saludo a Ricky Diotto -ex marido de su hermana María Fernanda, quien lo denunció por violencia de género- con motivo del Día del Padre. Cuando estaba redondeando sus dichos, el movilero Pablo Layus le dio el pie para que cuente lo que le pasó “con tus dientes”.

“¿Tengo tiempo? Es cortito”, anunció ella y desde el piso Marcela Tauro le dio el ok para que cuente su historia que resultaría de lo más extraña. “Cuando iba y venía a España, durante 6 años, se me ocurrió hacerme la Monster High... ¿Saben lo que son las Monster High? Googleen”, dijo sobre la serie de muñecas monstruosas y fantásticas creadas por una reconocida marca internacional de juguetes.

Pese al desconcierto de la mesa del programa, Sandra siguió con su relato. “¿Viste que se ponen el brillante en los dientes o el piercing en la nariz? Bueno, yo me saqué los dos colmillos con un tatuador de Barcelona re groso, amigo mío. Y como a mi nieta le encantaba la Monster High, me quise poner colmillos cromados. Como quería impresionar a mi nieta, me saqué los colmillos e hice todo el arreglo para hacerlo”, contó ante la sorpresa generalizada del panel, que iba en aumento.

Sandra Callejón

“Pero antes de venirme para Argentina, el que me hizo los colmillos se murió... ¡Se murió el chabón!”, decía Callejón mientras desde el piso se preguntaban: “¿Qué toman en Córdoba?”. Haciendo oídos sordos a los comentarios y las risas, Sandra remató su bizarra anécdota: “Y me vine sin los colmillos. Entonces me hice los colmillos con prótesis. La cuestión es que el perro se comió los dientes que eran míos”. Luego de reponerse de una sonora carcajada, Tauro dio por finalizado el enlace. “Terminemos acá, cortemos acá”, dijo y saludó a la hermana de María Fernanda, con quien viene de protagonizar un ida y vuelta mediático.

Vale recordar que en un principio, María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se separaron en buenos términos. Incluso la actriz ayudó al odontólogo en su mudanza. Sin embargo, todo cambió cuando en una entrevista a corazón abierto que le concedió a Teleshow, la actriz había asegurado que vivió situaciones violentas con el músico que fueron el detonante para la separación de manera definitiva.

Luego, la mediática realizó una denuncia por violencia de género contra el padre de su hija Giovanna. Rápidamente, el músico solicitó una medida cautelar para que su exesposa no pueda hablar más de él en los medios. En medio de este contexto, se generó revuelo cuando Sandra Callejón le dedicó un mensaje cariñoso a su cuñado para felicitarlo por el último Día del Padre en Instagram. Él le respondió: “Gracias Tati, te quiero”.

El saludo de Sandra Callejón a Ricky Diotto por el Día del Padre (Instagram)

En una entrevista con Intrusos (América) Sandra habló del cordial saludo que le hizo a su cuñado en las redes sociales: “Yo tengo muy buena relación con Ricky y voy por la felicidad de mi sobrina. Entonces cómo no le voy a decir feliz día del padre a Ricky”. Sin embargo, aclaró que también tiene una buena relación con la actriz: “Por supuesto que voy a salir a bancar a mi hermana a muerte”.

Cuando le preguntaron si Diotto era un buen padre, Callejón contestó: “Sí, yo no tengo nada que decir. Sabés que de la puerta para adentro el matrimonio es un temón. No estoy peleada con mi hermana, por supuesto que tengo un montón de diferencias con respecto a un montón de cosas de la vida”.

