Andrea Taboada se mostró con la cara vendada para explicar cuál fue la cirugía estética que le realizaron

Los últimos días fueron muy movilizantes para Andrea Taboada, primero su sorpresiva salida de LAM, algo que ella misma aseguró “le cayó de sorpresa, no se lo esperaba para nada” y la tenía “muy angustiada”, y ahora también porque para esta nueva etapa de su vida dónde encarará nuevos proyectos y desafío profesionales, la periodista decidió realizarse una intervención quirúrgica para “renovar su rostro”.

En los próximos días, la panelista histórica de Ángel de Brito en LAM se sumará al equipo del Diario de Mariana, el cual comenzará a la brevedad en América. En ese sentido, Andrea se mostró en las redes sociales ya de postoperatorio y reveló la cirugía que se hizo: una reducción de la papada.

Fue la periodista quien anunció esta decisión en sus redes sociales en la puerta del canal, al que regresó para buscar algunas pertenencias que quedaron en su paso por el programa conducido por Ángel de Brito. “¿Te puedo preguntar qué te pasó?”, le dijo Fer Dente cuando se cruzó a la panelista en el mismo lugar de trabajo. Ahí fue ella quien contestó: “Me saqué esto de acá, la papada, como vos no tenés, a mi me molestaba”, comenzó diciendo y agregó: “Aparte hay una cosa que tiene que ver con lo hereditario”.

Luego Pepe Ochoa, el host digital de las redes sociales de LAM, subió otro video donde se puede observar a la periodista recibiendo un regalo que le hicieron, una cafetera. Allí se la pudo observar con todo el vendaje adecuado que debe usar tras la operación.

“¿Me ves algo raro en la cara?”, le dijo Andrea a su colega por el notorio protocolo que debió seguir tras la cirugía y llevando varias vendas alrededor de su cara. Al ver el video, Ángel de Brito explicó al aire de LAM este jueves: “Se operó la papada, no nos avisó. Se la arrancó, no sé con qué cirujano. Vayan a ver la papada de Taboada en El ejército de LAM” , concluyó el conductor invitando a los usuarios a que vean el material en cuestión.

Cabe destacar que esta intervención quirúrgica la realizan varias mujeres famosas, otras que no son del medio y también hombres. A fines del año pasado, en octubre precisamente, Belu Lucius contó a través de sus redes sociales que se realizó el mismo procedimiento que Andrea. Fiel a su estilo, apeló al humor para dar los detalles. En primer lugar, compartió un video en su cuenta de Instagram en la que se la ve con una faja en la zona afectada y pidiéndoles favores innecesarios a su marido.

Acto seguido, mostró el proceso de recuperación. “Uso esta faja desde el sábado todos los días. Desde hoy solo 12 horas”, escribió en una de sus stories. Y relató, ya en tono más serio, por qué tomó esta decisión: ”Hace muchos años que yo vengo averiguando por el tema de la papada. Lo mío es hereditario y cada vez era más pronunciado, ya de costado tenía cada vez menos cuello. Me acuerdo que fui a una dermatóloga que me dijo que hay unos hilos tensores, que muchas mujeres también los usan para las mamas. Era mucha la impresión”. Y continuó: “Lo mío era hereditario de mi viejo y la parte de su familia. Y mirá que probé de todo: ejercicio, la lengua en el paladar, sacar el cuello del mentón. Y encima el uso del celular no es algo que beneficie”.

Además, en tono más reflexivo, reconoció en su momento: “Hay gente que tiene incomodidades con su cuerpo. Y si las puede tratar y sin que su salud corra ningún riesgo, está muy bien. Hay gente que se implanta pelo, que se pone tetas, que se hace una rinoplastia. Bueno, yo tenía un tema con la papada. Y esto que me pasó a mi, yo que se también le pasa, aparte de a muchas mujeres, a muchos hombres porque es una de las intervenciones más pedidas por hombres”.

